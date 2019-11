Eine Woche vor der Welt-Klimakonferenz in Madrid veröffentlicht die UNO Zahlen, wonach „die Konzentration von Kohlendioxid in der Erdatmosphäre auf einen neuen historischen Höchststand von 407,8 Teile pro Million (ppm)“ gestiegen ist. Weiter heißt es: „Das entspricht einem Anstieg von 147 Prozent verglichen mit dem vorindustriellen Niveau. 2018 waren es noch 405,5 Teile pro Million.“

Anlässlich der Veröffentlichung des Jahresberichts der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) in Genf warnt WMO-Chef Petteri Taala: „Es gibt keine Anzeichen für eine Verlangsamung, geschweige denn für einen Rückgang der Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre.“

„Alarmierende“ 400 ppm: Ein Bruchteil erdgeschichtlicher Höchstwerte

Das Totschlag-Argument „CO2 fördert den Klimawandel“ wurde bereits vor über 200 Millionen Jahren widerlegt. Obwohl die erdgeschichtlichen Zeitperioden Ordovizium und Silur (Beginn des Phanerozoikum, vor 485 bis 420 Mio. Jahren) sowie Jura und Kreide (250 – 145 Mio. Jahre) deutlich höhere atmosphärische CO2-Emissionen aufwiesen, belegen geologische Daten eine großflächige Vergletscherung.

So durchlebte die Erde Zeiten mit bis zu 6000 ppm CO2 in der Atmosphäre – 15 Mal mehr als heute – in denen weite Flächen des Planeten mit Eis bedeckt waren. Um das vergangene Klima zu verstehen, müssen noch andere Faktoren einbezogen werden.

Ausschlaggebend ist weder CO2 noch Methan oder andere Treibhausgase, vielmehr finden wir die Ursache 150 Millionen Kilometer entfernt: Die Sonne. Im frühen Phanerozoikum lag die Solarleistung etwa vier Prozent unter dem aktuellen Niveau, was im Zusammenhang mit der sinkenden CO2-Konzentration (von 6.000 auf 3.000 ppm) zur Vergletscherung führte.

Ursache dieser natürlichen Klimaschwankungen sind Veränderungen der Erdumlaufbahn, die Sonnenaktivität und die Intensität der kosmischen Strahlung, aber auch die Lage der Kontinente.

20.000 Jahre Warmzeit oder 100.000 Jahre Eiszeit?

Der serbische Astronom Milutin Milanković beschäftigte sich intensiv mit den zyklischen Veränderungen der Erdumlaufbahn und erkannte drei voneinander unabhängige Parameter. Diese beeinflussen bis heute maßgeblich das Klima. Die sogenannten Milankovitch-Zyklen umfassen:

Die unterschiedliche Abweichung der Ellipsenbahn von der Kreisform in Perioden von ca. 413.000 Jahren und ca. 100.000 Jahren. Die Schwankung der Neigung der Erdachse in Perioden von ca. 41.000 Jahren. Das Taumeln die Erdachse zwischen 21,5° und 24,5° in Perioden von ca. 26.000 Jahren.

Vor etwa drei Millionen Jahren kamen alle Zyklen zusammen und führten zu den kühlsten möglichen Sommern. Zuvor lagen die arktischen Temperaturen bei 11 bis 16° C, die globalen Temperaturen bei 3 bis 4° C und der Meeresspiegel etwa 25 Meter höher als in der vorindustriellen Zeit.

Untersuchungen von Eisbohrkernen und Tiefseesedimenten belegen, dass die verschiedenen Zyklen sehr exakt die letzten zwei Millionen Jahre beeinflusst haben. Während vor einer Million Jahren der 100.000-Jahre-Zyklus maßgeblich das Klima bestimmte, kam danach der 41.000-Jahre-Zyklus zum Tragen.

Auch Verschiebungen der Landmassen beeinflussen das Klima bis heute. Durch das Schließen der Lücke zwischen Nord- und Südamerika entstand der Golfstrom, der warmes Wasser bis nach Norwegen transportiert. Höhere Wassertemperaturen führen zu höherer Verdunstung und damit zu mehr Niederschlägen. Mehr Schnee in den hohen Breitengraden bedeutet jedoch eine verstärkte Reflexion der Sonneneinstrahlung und führen zu sinkenden Temperaturen. Gleichzeitig bindet Schnee auf den Landmassen Wasser, was wiederum den Meeresspiegel – und die Verdunstung – sinken lässt.

Veränderung der Temperaturen führen dabei zu Veränderungen der CO2-Konzentration – nicht anders herum – die Effekte beeinflussen und verstärken sich gegenseitig. Insofern kann man vielleicht behaupten, „der Mensch hat den Klimawandel beschleunigt“, keineswegs aber, dass die derzeitige Situation „unnatürlich“ ist oder „katastrophale, unumkehrbare“ Folgen haben würde.

Höhere Temperaturen führten zu gesellschaftlichen Fortschritten

Über Hunderte Millionen Jahre wechselten sich mal mehr, mal weniger ausgeprägte Warm- und Kaltzeiten ab. Derartige natürliche Klimaveränderungen sind aber nicht nur in erdgeschichtlichen Dimensionen nachweisbar. Allein in den letzten 10.000 Jahren, dem Holozän, zeigen Klimadaten drei Warmphasen und eine kleine Eiszeit.

Die Warmzeit vor etwa 8.000 bis 6.500 Jahren ist als „holozänes Klimaoptimum“ bekannt – wohlgemerkt Optimum, nicht Katastrophe – und führte dazu, dass die Menschen sesshaft wurden und begannen, Ackerbau zu betreiben.

Etwa 4.500 Jahre später, während des „römischen Klimaoptimums“, erlebte das römische Reich seine Blütezeit und erreichte seine größte Ausdehnung. Das „mittelalterliche Klimaoptimum“ führte auch in Deutschland zu zahlreichen Städtegründungen.