Messer im Rücken: Böses Erwachen nach frühem Lokalbesuch

Zwei Verwandte geraten am frühen Samstagmorgen in einem Lokal mit einer Männergruppe in Streit. Ein Messer blitzt auf ...

Nach einem Streit in einer Kneipe in Bremen wurde ein 35-Jähriger nach einem Streit mit einer Gruppe von Männern mit einem Messer schwer verletzt. Der Vorfall ereignete sich am frühen Samstagmorgen, 19. August, gegen 7:10 Uhr im zentralen Bremer Ortsteil Neue Vahr Südost, wie die Polizei Bremen in einer Polizeimeldung mitteilte. Zwei Männer wurden nach der Tat von der Polizei festgenommen. Das Opfer wurde mit einer Stichwunde in ein Krankenhaus gebracht.

Ein folgenreicher Samstagmorgen

Der 35-jährige Mann hatte gemeinsam mit einem 30-jährigen Verwandten den Samstagmorgen in einem Lokal an der Geschwister-Scholl-Straße verbracht. Doch dann kam es unvermittelt zu einem Streit mit fünf bis sechs anderen Gästen. Aus dem Lokal heraus entwickelte sich die Auseinandersetzung zwischen den Männern bis auf die Straße hinaus. Dort eskalierte das Ganze durch den Einsatz eines Messers. Einer der Angreifer, so Polizeisprecherin Franka Haedke, zog sein Messer und versetzte dem 35-Jährigen einen Messerstich in den Rücken. Nach Angaben der Sprecherin wurde auch der 30-jährige Verwandte in Mitleidenschaft gezogen. Er erlitt eine Gesichtsverletzung – ob durch Schläge oder eine Waffe, geht nicht eindeutig aus der Meldung hervor.

Zwei Festnahmen und ein Zeugenaufruf

Während die beiden Opfer von einem alarmierten Rettungsteam zunächst erstversorgt und anschließend mit dem Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht wurden, tat die Polizei vor Ort ihr Übriges und verhaftete zwei der Angreifer aus der Gruppe, junge Männer im Alter von 20 und 25 Jahren. Die Einsatzkräfte sperrten den Tatort zwecks Spurensicherung ab, führten Durchsuchungen durch und beschlagnahmten Beweismittel. Zudem wurden die anwesenden Personen als Zeugen befragt.

Wie Polizeisprecherin Haedke allgemein erklärte, seien die Hintergründe der Tat nun Gegenstand weiterer Ermittlungen. Bisher wurden keine weiteren Details des Vorfalls mitgeteilt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Nummer des Kriminaldauerdienstes 0421 362-3888.