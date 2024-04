Neunjähriger wird in Baden-Württemberg von Pferd mitgeschleift und stirbt

Bei einem Unfall mit einem Pferd ist am Sonntag ein neunjähriger Junge im baden-württembergischen Bad Wurzach ums Leben gekommen. Das Kind ging zu Fuß neben dem Pferd her und hatte ein Seil um den Bauch gebunden, wie die Polizei in Ravensburg am Montag mitteilte.

Aus zunächst ungeklärter Ursache scheute das Tier plötzlich, ging durch und schleifte den Neunjährigen mehrere hundert Meter mit sich. Laut Polizei erlitt der Junge unter anderem schwere Kopfverletzungen. Trotz Reanimation durch Ersthelfer starb er noch an der Unfallstelle. (afp)