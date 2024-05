Die heilenden Kräfte der Erde: Entdecken Sie das ultimative Antioxidans

Haben Sie schon einmal bemerkt, wie wohltuend es ist, barfuß am Strand oder in einem Wald zu spazieren? Dieses Gefühl hat einen spezifischen Grund, bekannt als der Erdungseffekt. Dieses Wohlgefühl resultiert daraus, dass Ihr Körper eine Vielzahl heilender Elektronen aus dem Boden aufnimmt. Die Erde besitzt eine leicht negative Ladung; wenn Sie also barfuß auf Sand stehen, fließen Elektronen von der Erde in Ihren Körper über, was Ihnen praktisch eine „Transfusion an heilender Energie“ verleiht.

Die Dokumentation „The Grounded 2“, die Fortsetzung des Films „The Grounded“, zeigt unter anderem Step Sinatra, Sohn des Kardiologen Dr. Stephen Sinatra, den Astronauten Dr. Edgar Mitchell und viele andere, die von der Erdung, auch „Grounding“ genannt, profitiert haben. Step Sinatra war einst ein Börsenhändler an der Wall Street, bis seine Gesundheit plötzlich stark nachließ und ihn an den Rand des Todes brachte. Seine Erholung schreibt er der Erdungstechnik und dem Wechsel zu einer vollständig biologischen Ernährung zu.

Im Jahr 2010 veröffentlichte sein Vater, Dr. Stephen Sinatra, das Buch über die heilende Kraft der Erdung, betitelt „Earthing: The Most Important Health Discovery Ever?“, das er gemeinsam mit Clint Ober, einem der Wegbereiter auf diesem Gebiet, verfasste.

Das ultimative Antioxidans

Erdung bezeichnet den Kontakt der bloßen Füße mit dem Boden, sei es Erde, Gras, Sand oder Beton – insbesondere wenn dieser feucht oder nass ist. Durch das Erdungserlebnis, bei dem der Körper mit der elektronenreichen Erde verbunden wird, kommt es zu einer verbesserten Ausgewogenheit zwischen dem sympathischen und dem parasympathischen Nervensystem.

Die Erde stellt eine natürliche Quelle für Elektronen und subtile elektrische Felder dar, die für die korrekte Funktionsweise des Immunsystems, der Blutzirkulation, der Synchronisation von Biorhythmen und anderer physiologischer Prozesse unerlässlich sind. Diese können tatsächlich als die wirksamsten, grundlegendsten, kostengünstigsten und am einfachsten zu erlangenden Antioxidantien betrachtet werden.

Die moderne Wissenschaft hat umfassend die Verbindung zwischen Entzündungen und chronischen Krankheiten dokumentiert, einschließlich der Krankheiten, die mit dem Altern einhergehen, und dem Alterungsprozess selbst. Es ist wichtig zu verstehen, dass Entzündungen durch die Erdung des Körpers reduziert oder vermieden werden können.

Moderne Laufschuhe aus Kunststoff und Gummi fungieren als elektrische Isolatoren und blockieren den natürlichen Elektronenfluss von der Erde zum Körper. Im Gegensatz dazu waren traditionelle Lederschuhe leitfähig und ermöglichten eine direkte Verbindung zwischen Erde und Füßen.

Diese leitende Verbindung ist wichtig, da der menschliche Körper und insbesondere Blut und andere Körperflüssigkeiten, die reich an Elektrolyten sind, selbst leitfähig sind und Elektronen im Körper transportieren können. Die moderne Schuhwahl könnte somit eine Barriere gegenüber dem gesundheitsfördernden Austausch von Elektronen darstellen, die Entzündungen reduzieren und das Wohlbefinden fördern können.

Wie Sie sich drinnen und draußen effektiv erden können

Barfußgehen gilt als eine der einfachsten und effektivsten Methoden, um eine Verbindung zur Erde herzustellen und aufrechtzuerhalten. Allerdings ist es wichtig, dies auf geeigneten Oberflächen zu tun. Gehwege aus Asphalt, Holz, Gummi, Kunststoff, Vinyl, Teer und Asphaltbeton ermöglichen keinen Elektronenaustausch zwischen der Erde und dem Körper. Oberflächen, die eine Erdung ermöglichen, sind

Sand am Strand,

Gras, bevorzugt feucht,

unversiegelte Erde,

Beton und Ziegel, solange sie nicht lackiert oder versiegelt sind, und

Keramikfliesen.

Auch in Innenräumen und während des Fliegens gibt es Möglichkeiten, sich zu erden. Wie im Film gezeigt unterstützt das Berühren eines Wasserhahns mit einer Hand während des Rasierens die Erdung. Wenn Sie fliegen, können Sie Ihre Schuhe ausziehen und Ihre Füße, barfuß oder mit Socken, auf die Stahlstreben des Sitzes vor Ihnen stellen, was ebenfalls zur Erdung beiträgt. Zudem gibt es Erdungsmatten, auf denen Sie schlafen oder sitzen können, was besonders in Hochhäusern vorteilhaft sein kann.

Es ist entscheidend zu verstehen, dass Erdung keine „Behandlung“ oder „Kur“ für Krankheiten darstellt, sondern ein fundamentaler Prozess ist, durch den Ihr Körper sein Gleichgewicht und seine Gesundheit bewahrt. Der menschliche Körper hat sich in ständiger Verbindung mit der Erde entwickelt und benötigt diesen kontinuierlichen Energieaustausch für eine ordnungsgemäße Funktion.

Barfußaktivitäten im Freien gehören zu den schönsten, kostengünstigsten und wirkungsvollsten Methoden, die Erdung in den Alltag zu integrieren. Ziehen Sie einfach so oft es geht Ihre Schuhe aus, wenn Sie draußen sind, um die natürlichen Erdungsmöglichkeiten zu nutzen.

Dieser Artikel ersetzt keine medizinische Beratung. Bei Gesundheitsfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Zuerst erschienen auf theepochtimes.com unter dem Titel „Grounding Is a Key Mechanism by Which Your Body Maintains Health“. (deutsche Bearbeitung kr)

Dieser Beitrag stellt ausschließlich die Meinung des Verfassers dar. Er muss nicht zwangsläufig die Sichtweise der Epoch Times Deutschland wiedergeben.