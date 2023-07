Von der Flut überrascht: Wattwanderin von Hubschrauber gerettet

Eine von der Flut überraschte Wattwanderin ist bei St. Peter-Ording an der schleswig-holsteinischen Nordseeküste von einem Hubschrauber per Seilwinde gerettet worden. Sie war bereits vom Wasser eingeschlossen.

Wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) in Bremen mitteilte, lokalisierte die Besatzung des Helikopters die bereits vom Wasser eingeschlossene Frau am Samstag auf einer Sandbank nahe des Leuchtturms von Westerheversand. Sie wurde an Bord gezogen und in Sicherheit gebracht.

Nach Angaben der DGzRS wurden die Rettungskräfte am Samstagmittag über die Notlage informiert und starteten eine größere Suchaktion, an der auch ein Seenotrettungskreuzer und ein Luftkissenboot der Feuerwehr St. Peter-Ording teilnahmen.

Bereits nach etwa einer halben Stunden wurde die Frau von dem Hubschrauber erreicht. Die DGzRS warnten aus aktuellem Anlass noch einmal „dringend“ davor, ohne kundige Wanderführer allein ins Wattemeer aufzubrechen. (afp)