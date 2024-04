Forscher verzeichnen Anstieg der Krebssterblichkeit nach COVID-19-Impfungen in Japan

Forscher haben „statistisch signifikante Anstiege“ der Sterblichkeitsraten bei allen Krebsarten, besonders bei den durch Östrogen beeinflussten Krebserkrankungen, nach der Massenimpfung mit der dritten Dosis des mRNA-COVID-19-Impfstoffs festgestellt, wie eine kürzlich veröffentlichte Studie zeigt.

Die Untersuchung, die am 8. April im medizinischen Journal „Cureus“ erschien, analysierte die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die altersbereinigten Sterblichkeitsraten von 20 verschiedenen Krebsarten in Japan bis ins Jahr 2022. Hierzu wurden offizielle Daten zu Todesfällen, SARS-CoV-2-Infektionen und Impfquoten herangezogen. Die Forscher kamen zu einer überraschenden Feststellung: Während des ersten Jahres der Pandemie gab es in Japan keinen Anstieg der Krebstodesfälle, jedoch stellten sie einen Anstieg der Krebssterblichkeit fest, der zeitlich mit den Massenimpfungen übereinstimmte.

Japan, wo sich über 80 Prozent der Bevölkerung mindestens einmal gegen COVID-19 impfen ließen, führt mittlerweile Impfungen mit einer siebten Dosis durch. Die Forscher beobachteten nach dem Start der Massenimpfung im Jahr 2021 einen deutlichen Anstieg der Krebssterblichkeit, der mit den ersten beiden COVID-19-Impfdosen korrelierte.

Nach der Verabreichung einer dritten Dosis des mRNA-Impfstoffs im Jahr 2022 stellten die Forscher „bedeutend erhöhte Sterblichkeitsraten“ bei allen Krebsarten fest, insbesondere bei Krebsarten, die auf Östrogen und den Östrogenrezeptor Alpha (ERα) reagieren, wie Eierstockkrebs, Leukämie, Prostatakrebs, Krebs im Mund- und Rachenraum, Lippenkrebs, Pankreaskrebs und Brustkrebs. Auffällig war, dass die Sterblichkeit bei Brustkrebs, die im Jahr 2020 noch signifikant niedriger war, im Jahr 2022 nach der Einführung der dritten Impfdosis anstieg.

Mit Ausnahme des Pankreaskrebses, dessen Raten bereits vor der Pandemie anstiegen, zeigten die anderen fünf Krebsarten vorher einen abnehmenden Trend. Dennoch überschritten alle sechs Krebsarten in den Jahren 2021 oder 2022 oder sogar in beiden Jahren die vorhergesagten Sterblichkeitswerte.

Zudem verlangsamte sich der Rückgang der Sterblichkeitsraten bei den vier am häufigsten tödlichen Krebsarten – Lungen-, Darm-, Magen- und Leberkrebs – nach der Einführung der COVID-19-Impfungen, obwohl sie vor der Pandemie 2020 rückläufig waren.

Deutliche Zunahme der Übersterblichkeit

Vor der COVID-19-Pandemie verzeichneten Forscher zwischen 2010 und 2019 einen Rückgang der Sterblichkeitsraten bei Menschen aller Altersklassen, mit Ausnahme der über 90-Jährigen. Auch im Jahr 2020 setzte sich dieser Trend bei den meisten Altersgruppen fort, lediglich bei den 75- bis 79-Jährigen war dies nicht der Fall.

Ab 2021 verschoben sich die Trends merklich hin zu einer erhöhten Übersterblichkeit, die 2022 bei fast allen Altersgruppen weiter anstieg. Laut Studie gab es 2021 eine signifikante Übersterblichkeit von 2,1 Prozent, bezogen auf alle Todesursachen, und von 1,1 Prozent bei Krebserkrankungen. Im Jahr 2022 erhöhte sich die Übersterblichkeit aller Ursachen deutlich auf 9,6 Prozent und auf 2,1 Prozent bei Krebserkrankungen.

Die Forscher erklärten, dass die Krebssterblichkeit zwar auf weniger Krebsvorsorgeuntersuchungen und eingeschränkten Zugang zur Gesundheitsversorgung während der Lockdowns zurückgeführt werden könnte, dies jedoch die signifikanten Anstiege der Sterblichkeit bei sechs spezifischen Krebsarten im Jahr 2022 nicht erklärt, als die Beschränkungen des Zugangs zu Krebsvorsorge und -behandlungen scheinbar aufgehoben waren.

Stephanie Seneff, eine leitende Wissenschaftlerin am Massachusetts Institute of Technology, sagte, die Studie liefere überzeugende epidemiologische Beweise für einen Zusammenhang zwischen dem Anstieg der Verbreitung mehrerer Krebsarten und der Verabreichung mehrerer COVID-19-Impfstoffe.

