Bewährungsstrafe für ehemaligen SPD-Bundestagsabgeordneten

Das Landgericht Mainz hat den ehemaligen SPD-Bundestagsabgeordneten Marcus Held wegen Bestechlichkeit in vier Fällen und Untreue in zwölf Fällen zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und acht Monaten verurteilt. Im Übrigen wurde er frei gesprochen, wie eine Gerichtssprecherin sagte.

Das Gericht sah es demnach als erwiesen an, dass der 44-Jährige während seiner Amtszeit als Bürgermeister der Stadt Oppenheim ohne Rücksprache mit dem Stadtrat Maklercourtagen in Höhe von 200.000 Euro für Grundstücksankäufe mit städtischen Mitteln bezahlt hat.

Gegen zwei Mitangeklagte wurde das Verfahren in den vergangenen Monaten eingestellt. Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrem Plädoyer zwei Jahre und drei Monate Haft für Held gefordert. Die Verteidigung plädierte auf Freispruch. Held gehört dem neuen Bundestag nicht mehr an. (afp)

