Café-Kämpfe in Herne: Kurden gegen Türken – Polizist in Not zog Schusswaffe

Ein Polizeibeamter musste am Montagabend, 21. Oktober, gegen 22.07 Uhr, die Gäste des türkischen Cafés „Bizim Konak“ (Unsere Hütte) an der Viktor-Reuter-Straße sichtlich angespannt mit der Schusswaffe in Schach halten:

Keinen Schritt näher, sonst knalle ich euch alle ab.“ (Polizist) Die Szene entstammte einer Straßenschlacht zwischen Kurden und Türken an diesem Abend, die teils auf einem Handyvideo und „Focus“ von einem Augenzeugen gezeigt wurde.

Kurden gegen Türken

Bereits vor mehr als einer Woche, am Montagabend, 14. Oktober, kam es in Herne zu gewalttätigen Ausschreitungen am Rande einer Kurden-Demo. Dabei wurde u. a. auch ein türkisches Café angegriffen und demoliert, Gäste wurden verletzt. Es war schon die zweite Eskalation auf der Route der Demo, nachdem es bereits an einem Kiosk Turbulenzen gegeben hatte, weil die Kurden sich durch ein Handzeichen provoziert gefühlt hatten.