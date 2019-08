Dessau-Roßlau: Angeklagter gesteht Vergewaltigung einer Neunjährigen

Am vergangenen Dienstag fand der zweite Verhandlungstag im Prozess gegen einen 27-jährigen aus Niger statt. Im ersten Termin hatte er noch geschwiegen, jetzt legte der Angeklagte nach Mitteilung des Pressesprechers Frank Straube ein umfassendes Geständnis ab und entschuldigte sich bei dem Opfer.

Durch dieses Geständnis blieb es der neunjährigen Julia erspart, die Einzelheiten zum Tathergang am Pfingstsonntag vor Gericht zu schildern.

Laut „Mitteldeutscher Zeitung“ könnte der letzte Verhandlungstag bereits in zwei Wochen stattfinden. Ursprünglich hatte das Gericht Termine bis zum 17. September vorgesehen. Nach dem Geständnis des Angeklagten kann aber auf einige der Zeugen verzichtet werden.

Julia, die eigentlich mit ihrem Teddy auf den Elbwiesen in Dessau-Roßlau spielen wollte, war von dem Angeklagten am Vormittag des 9. Juni angesprochen worden. Dann fiel er über die Kleine her und vergewaltigte sie. Erst als sich zwei Spaziergänger mit ihrem Hund dem Tatort näherten, konnte sich das Mädchen befreien. Der Angeklagte flüchtete mit einem Fahrrad und wurde später durch Einwohner gestellt und der Polizei übergeben.

Geschichten bei Polizeianhörung

Noch während der Polizeianhörung lieferte der Angeklagte entgegen der Angaben in seinem Geständnis eine völlig andere Geschichte zum Tathergang:

Eine als Zeugin geladene Kriminalbeamtin sagte vor Gericht aus, dass der Mann das Alter der Neunjährigen auf 15 oder 17 Jahre geschätzt und das Mädchen angeblich gekannt hätte.

Weiterhin hätte der Afrikaner berichtet, dass das Mädchen sich selbst entkleidet hatte. Auch für die blutverschmierten Beine nach der Vergewaltigung hatte er eine Ausrede parat: Das Blut stamme von einer Schlange, die er weggetreten hätte. Die damalige Vernehmung fand mit Hilfe eines Dolmetschers statt, da der Angeklagte, der seit 2016 in Deutschland lebt, lediglich ein paar Brocken deutsch sprach.

Am 3. September wird der Prozess vor dem Landgericht Dessau-Roßlau um 9.00 Uhr fortgesetzt. Vor einer Urteilsverkündung werden jedoch noch weitere maßgebliche Zeugen angehört, beispielsweise eine Rechtsmedizinerin, die Opfer und Angeklagten nach der Tat untersucht hatte. Und auch das DNA-Gutachten, das wahrscheinlich den Angeklagten als Täter identifiziert, muss noch eingebracht werden. (sua)