„Die herrschende Ordnung zerstören!“: Antifa startet Aufruf zu „Angriffe auf den Staat“

Die linksextremistische Antifa sieht offenbar im pandemiegeschwächten Deutschland ihre Chance zum System-Change.

Autonome Gruppen der Antifa haben am 31. Dezember auf dem linksextremistischen Portal „Indymedia“ in einem bundesweiten Aufruf eine Offensive für 2021 angekündigt und zu „Angriffen auf den Staat, seine Repressionsorgane und Institutionen der Justiz“ sowie Ausländerbehörden und privaten Sicherheitsdienste aufgerufen.

Man sehe einen Staat, der versuche, „eine Ordnung aufrechtzuerhalten, die auf der Logik von Privateigentum basiert“ und man sehe „keinerlei Möglichkeit in der Reformierung dieser Verhältnisse“.

Sie seien diejenigen, „die Bullenautos anzünden (…), die im Hambacher Forst oder Dannenröder Wald Baumhäuser bauen (…) versuchen Abschiebungen zu verhindern (…) auf Demos Scheiben zertrümmern“, heißt es und: „Wir sind die, die die Infrastruktur des Bundeswehr brennend interessiert.“

Neben zahlreichen Rechtfertigungsversuchen für den Gewalteinsatz heißt es auch: „Dieser Staat verfolgt uns und unsere Ideen.“

Das staatliche Handeln gegen den Linksextremismus sehen die Verfasser des bundesweiten Kampfaufrufs als „Repression“ an. Eine der Ursachen seien die aus ihrer Sicht „erfolgreichen Proteste zum G20 in Hamburg 2017“ gewesen.

Wer genau hinter dem Aufruf steckt oder ob ausländische Mächte involviert sind – wie in den USA -, bleibt vorerst noch unklar. Ebenso, ob und wie das Bundesinnenministerium auf die Kampfansage reagieren wird. (sm)

Seit 300 Jahren und mehr wird die traditionelle Gesellschaftsordnung angegriffen und eine kriminelle Herrschaft des Pöbels etabliert. Wer steckt dahinter? Das „Gespenst des Kommunismus", wie Marx es nannte. Einfach ausgedrückt besteht es aus Hass und bezieht seine Energie aus dem Hass, der im menschlichen Herzen aufsteigt. Aus Gier, Bosheit und Dunkelheit der Menschen.

Junge Menschen werden äußerst listenreich von westlichen kommunistischen Parteien und ihren Gruppen angestachelt, um eine Atmosphäre des Chaos zu erschaffen. Sie nehmen an Überfällen, Vandalismus, Raub, Brandstiftung, Bombenanschlägen und Attentaten teil.

Kampf, Gewalt und Hass sind ein wichtiger Bestandteil der kommunistischen Politik. Während der Kommunismus Hass und Spaltung unter den Menschen schürt, korrumpiert er die menschliche Moral. Menschen gegeneinander aufzuhetzen und auszuspielen, ist eines der Mittel, mit dem dieser Kampf geführt wird.

Links- und Rechtsextremismus, Antifa, Radikale, Terrorismus und Co werden im Buch „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ in verschiedenen Kapiteln untersucht. Beispielsweise in Kapitel 5: „Den Westen unterwandern“, Kapitel 8: „Wie der Kommunismus Chaos in der Politik verursacht“ und Kapitel 15: „Von Marx bis Qutb - die kommunistischen Wurzeln des Terrorismus“. Hier mehr zum Buch.

