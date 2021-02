Ermittlungen in Mellrichstadt: 23-jähriger Afghane wollte syrischen Mitbewohner (16) erschlagen

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Unterfranken und der Staatsanwaltschaft Schweinfurt kam es am Samstagabend, 6. Februar, in einer Unterkunft in Mellrichstadt zu einem versuchten Totschlag.

Nachdem ein 23-jähriger Afghane und ein 16-jähriger Syrer gegen 18:30 Uhr in Streit geraten waren, eskalierte die Lage plötzlich:

Der 23-Jährige schlug mehrere Minuten lang mit beiden Fäusten und seinen Knien auf den Schädel des Jugendlichen ein“, heißt es in einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Unterfranken.

Der 16-Jährige musste nach medizinischer Erstversorgung durch den Rettungsdienst vor Ort mit schweren Kopfverletzungen in eine Spezialklinik abtransportiert werden. Möglicherweise droht dem Jugendlichen der Verlust des Gehörs.

Der Täter wurde festgenommen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft am Sonntagvormittag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und ordnete Untersuchungshaft wegen versuchten Totschlags an. Der Afghane wurde in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Die weiteren Ermittlungen übernahm die Kriminalpolizei Schweinfurt gegen den Tatverdächtigen, „der laut ersten eigenen Angaben in Tötungsabsicht gehandelt haben soll“, so die Polizeiangaben. (sm)