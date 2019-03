Polizei sucht wieder in Brandenburg nach Rebecca – auch mit Booten

Die Berliner Polizei hat ihre Suche nach der Leiche der verschwundenen Rebecca in Brandenburg einem Medienbericht zufolge wieder aufgenommen. Die Polizei sei erneut in einem Wald in der Nähe des kleinen Ortes Kummersdorf 50 Kilometer südöstlich von Berlin unterwegs, berichtete der RBB.

Die Polizei war auch am Wolziger See unterwegs, unterstützt vom Technischen Hilfswerk (THW) mit Booten.

Wie eine Sprecherin der Berliner Polizei zu „BILD“ sagte, sind Ermittler der Mordkommission, Kriminaltechniker und Suchhunde vor Ort.

Das durchsuchte Areal sei groß und unübersichtlich. Es gebe allerdings keinen neuen Hinweis – die Mordkommission entscheide jeden Tag aufs Neue über Maßnahmen.

Bereits von Donnerstag bis Samstag hatten Hundertschaften sowie Experten mit speziellen Leichensuchhunden das Gebiet durchkämmt. Gefunden wurde den Ermittlern zufolge nichts. (dpa/nmc)