Blaulicht „Zivilcourage“ – Wie verhalte ich mich richtig? – Gemeinsamer Aktionstag der Polizei in Baden-Württemberg

Gewaltschutztraining für Frauen, die sechs Regeln für Zivilcourage, allgemeines über die Kriminalitätslage und Schulbustraining für Kinder - all dies sind Themen, die am Aktionstag in verschiedenen Städten in Baden-Württemberg von der Polizei angesprochen oder angeboten werden.