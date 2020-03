Corona-Epidemie in China unter Kontrolle? Experten sind skeptisch

Wei kann die brennende Frage, ob sie das KP-Virus hat, nicht beantworten. Seit dem 18. Januar, als sie in eine Bar ging und krank nach Hause kam, bangt sie. Trotz drei CT-Scans und zwei Nukleinsäure-Tests – die negativ zurückkamen – bleibt sie offiziell nur ein „Verdachtsfall“. Wei lebt in Wuhan, dem Epizentrum der Seuche.

Die Epoch Times bezeichnet das neuartige Coronavirus, das die Krankheit COVID-19 verursacht, als chinesisches KP-Virus, weil die Vertuschung und das Missmanagement der Kommunistischen Partei Chinas es dem Virus ermöglichten, sich in ganz China auszubreiten und eine globale Pandemie zu verursachen.

Nachts wacht Wei alle zwei Stunden auf. Der Durchfall hält sie wach. Zudem hat sie einen anhaltend bitteren Geschmack im Mund. Mehreren von Wei’s Freunden geht es ebenso. Xia hat zum Beispiel trockenen Husten und leidet unter Schlaflosigkeit. Eine Freundin, die ähnliche Symptome wie Wei hatte, entwickelte später eine Lungenverkalkung und wurde mit COVID-19 diagnostiziert. Zurzeit befindet sie sich in kritischem Zustand.

„Niemand kümmert sich um uns“, sagt Wei der Epoch Times im Interview. Wei hat nicht die üblichen Symptome wie Fieber und Husten, jedoch hat sie sich von ihrer mysteriösen Krankheit nicht erholt.

Sind die Menschen wirklich vom Virus geheilt?

Wei hat eine Freundin, deren Lungen beim CT-Scan wie „Milchglas“ aussahen (Milchglasinfiltrate treten bei einer Vielzahl entzündlicher und nicht-entzündlicher Lungenerkrankungen auf). Jedoch wurde sie achtmal negativ auf COVID-19 getestet.

Wuhan ist kontrolliert. Sie [die Behörden] haben die Daten zusammengestellt, und die Tests werden in jedem Fall negativ ausfallen“, meint Wei.

Der Gesundheitszustand und das Schicksal der Patienten, die nach der Schließung der Notfallkrankenhäuser in Wuhan entlassen wurden, ist fraglich. Das letzte provisorische Lazarett wurde am 10. März geschlossen. Die Lazaretts waren in den Stadien, Messezentren und Fitnessstudios der Stadt eingerichtet, um die wachsende Zahl an Patienten behandeln und unterbringen zu können. In diesem Monat gaben die Stadtbehörden jedoch bekannt, dass weniger Patienten aufgenommen würden, sodass die Einrichtungen nicht mehr benötigt werden.

Die Epoch Times interviewte Fu, eine Patientin mit leichten Symptomen, die zusammen mit 900 anderen Patienten in einem provisorischen Krankenhaus im Stadtbezirk Hanyang von Wuhan stationiert war. Am 28. Februar wurde sie entlassen. Zehn Tage später erhielt sie einen Diagnosebericht, der auf Filmsporen in beiden Lungenflügeln hinwies, während ihre Arterie, Leber und Gallenblase beschädigt waren.

Fu sprach mit 20 weiteren Patienten, die trotz eines ähnlichen Lungenschadens entlassen wurden. Ein junger Mann starb 36 Stunden nach seiner Entlassung. Er wurde 36 Jahre alt.

Chinas Datenfälschung

In den vergangenen Wochen hat China eine rückläufige Zahl von Infektionen gemeldet. Bis zum 15. März meldeten die chinesischen Behörden zehn Tage hintereinander keine neuen Fälle in allen Regionen außerhalb Wuhans. Am 16. März soll es zu 21 neuen Fälle im ganzen Land gekommen sein. Wobei es sich bei zwölf davon, um importierte Fälle von chinesischen Rückkehrern aus dem Ausland handelte, so die Behörden.

Diesen Monat begann man in Teilen von Hubei, die Beschränkungen zu lockern. Die Behörden in Wuhan kündigten an, dass die Menschen wieder nach Wuhan einreisen dürfen, sofern sie eine 14-tägige Heimquarantäne einhielten.

Internationale Experten stellten indes in Frage, ob die Behauptung Chinas, die Epidemie eingedämmt zu haben, der Wahrheit entspricht.

Chen Bingzhong, ein ehemaliger Beamter der Nationalen Gesundheitskommission Chinas, steht den von China offiziell angegebenen Zahlen skeptisch gegenüber. Er äußerte die Befürchtung, dass die Daten aus China möglicherweise verwässert werden.

„Ich glaube, das ist unmöglich. Es ist eine so ernste Krankheit, dass sie im Grunde genommen die Daten fälschen“, sagte er der Epoch Times. „Es ist unmöglich, dass es in China null neue Fälle gibt – sie haben sie [die Zahlen] unterdrückt, sodass viele Fälle einfach nicht gemeldet werden.“

Christian Drosten, der Direktor des Instituts für Virologie der Berliner Charité, sagte, die chinesische Regierung habe das Thema politisiert und nur die aus dem Ausland importierten Fälle hervorgehoben.

„Wir können in nächster Zeit keine verlässlichen Daten aus China erwarten“, sagte er kürzlich in einem Interview mit dem NDR. Es wird so dargestellt, als wäre der Ausbruch in China eingedämmt, aber „natürlich wird es nicht so sein“, sagte er.

Die Epoch Times hat zuvor interne Regierungsdokumente erhalten, in denen detailliert beschrieben wird, wie die Behörden bestätigte Diagnosen zu gering melden und relevante Daten vernichten.

Kann China die Wirtschaft wieder in Gang bringen?

Die Corona-Fälle könnten auch wieder zunehmen, wenn das Land die chinesische Wirtschaft wieder in Gang bringt. Und das tut es bereits.

Yahoo zufolge drängt Peking die Bezirke nun dazu, ihre Geschäfte wie gewohnt weiterzuführen. Einige lokale Regierungen subventionieren die Stromkosten und führten verbindliche Produktivitätsquoten ein. Die Behörden in Zhejiang, eine Provinz östlich des Epizentrums der Stadt Wuhan, behaupteten am 24. Februar, dass sie 98,6 Prozent ihrer Arbeitskapazität aus der Zeit vor dem Coronavirus wiederhergestellt hätten.

Jedoch berichteten Beamte dem Medium Caixan, dass die Unternehmen diese Zahlen in Wirklichkeit fälschten. Peking habe begonnen, den Stromverbrauch der Unternehmen in Zhejiang zu überprüfen. „Also befahlen die Bezirksbeamten den Unternehmen, Licht und Maschinen den ganzen Tag über eingeschaltet zu lassen, um die Zahlen zu erhöhen“, so ein Beamter. Die Unternehmen haben Berichten zufolge auch die Anwesenheitslisten des Personals gefälscht – sie „würden lieber eine kleine Menge Geld für die Stromerzeugung verschwenden, als die örtlichen Beamten zu verärgern“, schreibt Caixan.

Eine zweite Welle?

„Während das Land seine Wirtschaft wieder in Schwung bringt und sich wieder in die Welt integriert, bleibt die Gefahr einer Wiederausbreitung des Virus bestehen“, sagte Laurie Garrett, eine Expertin für Epidemien und Kolumnistin für Außenpolitik, in einer E-Mail an die Epoch Times.

Nachdem einige Unternehmen ihre Tätigkeit wieder aufgenommen haben, sind im ganzen Land Infektionen aufgetaucht.

Am 2. März schloss die Anhui Guofeng Plastic Industry ihre Fabrik in der Stadt Hefei nach einer kurzen Wiedereröffnung, nachdem ein Mitarbeiter, der sich zehn Tage lang zur Arbeit gemeldet hatte, positiv auf das Virus getestet wurde. Insgesamt wurden 177 seiner engen Kontakte unter Quarantäne gestellt.

Am 10. Februar stellte einer der führenden Titanproduzenten Chinas seine Produktionseinheit in Chongqing ein, nachdem er mindestens drei infizierte Mitarbeiter entdeckt hatte.

Die Pekinger Bildungsbehörde riet den örtlichen Schulen am 17. März unter Berufung auf den aktuellen Ausbruch von der Wiedereröffnung ab. „Viele Patienten haben keine Symptome und bleiben im Verborgenen … dies könnte einen zweiten Ausbruch auslösen, daran besteht kein Zweifel“, sagte Chen. (EET/rm/yahoo)

Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Wer hat die Weltherrschaft? Wir leben in einer Zeit des Umbruchs. Immer klarer wird, dass die Geschichte der Menschheit nicht so ablief, wie sie heutzutage gelehrt wird. Das Buch „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ gibt die lange gesuchten Antworten.

„Kapitalismus abschaffen“? „Wohnungsgesellschaften enteignen“? Familie auflösen? Keinen Wohlstand und keine Kinder mehr wegen des Klimas? Frühsexualisierung? Solche Gedanken sind in Politik, Medien und Kultur populärer denn je. Im Kern drücken sie genau das aus, was einst schon Karl Marx und seine Anhänger der gesamten Menschheit aufzwingen wollten.

Der Kommunismus hat im 20. Jahrhundert hunderte Millionen Menschen physisch vernichtet, heute zielt er auf ihre Seelen. Bei vielen Menschen blieb glücklicherweise die der menschlichen Natur innewohnende Güte erhalten – was den Menschen die Chance gibt, sich vom Einfluss des „Gespenst des Kommunismus“ zu befreien.

Hier weitere Informationen und Leseproben.

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ – Das Kapitel 16 beinhaltet das Thema „Öko“ und trägt den Titel: „Pseudoreligion Ökologismus – Der Kommunismus hinter dem Umweltschutz“.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6, Drei Bände 1-3: 978-3-9810462-6-7. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich in unserem neuen Online-Buch-Shop, bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3-Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher sind in unserem neuen Online-Buch-Shop oder direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]