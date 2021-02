„Mit Liebe und Glauben in der Dunkelheit das Licht suchen“ – Eine wahre Geschichte

Dies ist die wahre Geschichte eines Mädchens und seiner Mutter im heutigen China. Mit Animation und Live-Interviews lässt der Film Mut, Liebe und Durchhaltevermögen in dunklen Zeiten lebendig werden.

Die siebenjährige Fuyao wird schikaniert und gedemütigt. Zusammen mit ihrer Mutter hält man sie in ihrer Schule gefangen, in der auch ihre Mutter als Lehrerin gearbeitet hatte – vor ihrer Suspendierung. Fuyaos Vater, der Nachrichtensprecher, wurde schon vorher weggebracht, zur Zwangsarbeit.

Als die Mutter beim Verteilen von Flugblättern erwischt wird, muss sie flüchten und das Kind zurücklassen. Sie wird schließlich gefasst und zu sieben Jahren Haft verurteilt. Fuyao ist nun ganz allein.

Doch das ist nicht das traurige Ende einer Geschichte am Rande der Gesellschaft, sondern der Beginn eines schweren Weges. Trotz ihrer Not wird Fuyao zu einer wichtigen Quelle der Inspiration für ihre verängstigte Mutter, die nicht nur von brutalen Gefängniswärtern umgeben ist, sondern auch von zwielichtigen Gefangenen, von Dealern und Mördern.

Während Fuyaos Mutter allmählich an innerer Stärke gewinnt, umsorgt und beschützt sie ihre zum Teenager heranwachsende Tochter Fuyao auf außergewöhnliche Weise.



Die Geschichte um das Mädchen Fuyao und seine Familie spielt im heutigen China. Sie sind einige der unzähligen Opfer einer landesweiten Verfolgungskampagne der Kommunistischen Partei gegen die im Volk verwurzelte spirituelle buddhistische Praxis Falun Gong – von Millionen ausgeübt und vom Regime gehasst. Vor mehr als 20 Jahren, im Juli 1999, begann die Partei, die Falun-Gong-Bücher zu verbieten und zu verbrennen und startete ihre Propagandamaschinerie um zahllose Lügen und Gerüchte zu verbreiten. Hunderttausende Menschen, die Falun Gong übten, wurden und werden auch heute noch verhaftet. Viele überleben Umerziehung und Folter nicht.

Der Film „Up we soar“ ist eine Produktion von New Realm Studios und wird präsentiert von NTD.

