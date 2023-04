Von der Leyen und Macron in China: Good Cop Bad Cop gegenüber Xi Jinping?

Beim Treffen der EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, Frankreichs Präsident Macron und Chinas Staatschef Xi wurden für China recht unangenehme Themen besprochen.



Während von der Leyen mit kritischen Worten im Gepäck anreiste, brachte Frankreichs Macron eine Schar Wirtschaftsleute mit. In den Medien wurde spekuliert, ob die beiden wohl eine Good-Cop-Bad-Cop-Nummer in Peking abziehen würden, um Chinas Staatschef Xi Jinping in der Russland-Frage zu einer Richtungsänderung zu bringen.

In einem Tweet von der Leyens aus Peking war die EU-Kommissionspräsidentin im Gespräch mit Emmanuel Macron und Xi Jinping zu sehen. Der Text: „China und die EU haben die Pflicht, die regelbasierte internationale Ordnung aufrechtzuerhalten und zu fördern. Beginnend mit dem Ende der russischen Invasion und dem Abzug ihrer Truppen.“

China and the EU have the duty to uphold and promote the rules-based international order.

Starting with the end of the Russian invasion and withdrawal of its troops. pic.twitter.com/7NtKMy6FvO

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 6, 2023