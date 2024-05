„Einzigartig für Europäer“: Publikum hofft auf baldiges Wiedersehen mit Shen Yun

Die Europatournee von Shen Yun endete für die Künstler mit einem donnernden Applaus und stehenden Ovationen in Graz. Viele Zuschauer dankten dem New Yorker Ensemble für ihren einzigartigen Auftritt und sagten, sie könnten gar nicht genug davon bekommen. Sie hofften, dass Shen Yun noch öfter in Österreich zu sehen ist. Hier einige Stimmen aus dem Publikum.

„Ein wunderschönes Gesamtkunstwerk“

Der Unternehmer Markus Bürger, der eine Druckerei im Familienbetrieb leitet, war mit seiner Familie aus dem 200 Kilometer entfernten Wien nach Graz angereist. Für alle drei Generationen war der Besuch bei Shen Yun ein voller Erfolg.

Die Familie hatte die Karten bereits zur Weihnachtszeit gekauft, nachdem sie eine Werbung gesehen hatten. „Ich denke, dass es für die Europäer einzigartig ist zu sehen, was sich seinerzeit in China abgespielt hat und auch jetzt noch abspielt“, sagte die Mutter des Unternehmers.

Und die Familie wurde nicht enttäuscht. Bereits im ersten Bühnenstück zeigen sich Gottheiten, die dem Schöpfer in die Welt folgen. Die Aufführung endet mit einer Szene, in der der Schöpfer die Menschheit vor einer großen Katastrophe bewahrt und die ganze Bühne in goldenes Licht hüllt. Bürger war berührt von der Szene und diesem Licht der Liebe. Das fühlte sich an, wie nach Hause zu kommen.

Auch die von Shen Yun auf der Bühne präsentierten traditionellen Werte fand er beeindruckend. Mit Werten wie Höflichkeit, Dankbarkeit, einem großen Herz und Nächstenliebe könnte die Menschheit einen guten Schritt nach vorn machen, zumal heutzutage alles so schnelllebig und oberflächlich ist.

Seiner Mutter hatten es vor allem die prächtigen Farben der Kostüme und der Kulisse angetan. Shen Yun nutzt eine patentierte 3D-Animationstechnik, wodurch die Szenen noch eindrucksvoller wirken. Dies alles sei „ein wunderschönes Gesamtkunstwerk“. Am Ende seien ihr sogar die Tränen gekommen.

Die Familie wünscht sich, dass noch mehr Menschen Shen Yun sehen können. Wenn man bereit sei, sich auf eine andere Kultur einzustellen, würde man die Aufführung mit einem glücklichen Lächeln verlassen. Der Unternehmer hofft, dass Shen Yun bei der nächsten Tournee wieder Halt in Wien macht und dort mehrere Tage bleibt. „Nur zwei Tage, so wie hier [in Graz], ist einfach zu kurz.“

„Hut ab vor den Tänzern“

Der Bankfilialleiter Markus Rössl und Dr. Sabine Wolkenstein, Fachärztin für Anästhesie und akademische Expertin für traditionelle chinesische Medizin, hatten ihre Tickets ebenfalls bereits vor Weihnachten besorgt. Sie waren begeistert über die Perfektion der Tänzer.

„Das künstlerische Niveau ist sehr, sehr hoch. Da sieht man, welche harte Arbeit dahintersteht“, sagte Rössl. „Hut ab vor den Tänzern!“

Er lobte auch die Mission der Künstler, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, die traditionelle chinesische Geschichte wiederzubeleben. „Traditionen gehen immer mehr verloren. Durch diese Aufführung kann man das Ganze aufleben lassen. Ich finde das wichtig, damit das nicht in Vergessenheit gerät“, so der Filialleiter.

Seine Begleitung war sehr berührt von den Szenen. Sie sei selbst schon in China gewesen, äußerte Dr. Wolkenstein. Werte wie Wahrhaftigkeit, Güte und Nachsicht, die in den Bühnenstücken thematisiert wurden, seien in der heutigen Zeit mit den ganzen kriegerischen Weltgeschehnissen wichtiger denn je.

Besonders die Bühnenszene, in der der von der Kommunistischen Partei Chinas verübte Organraub an Falun-Dafa-Praktizierenden thematisiert wurde, berührte sie zutiefst. Der Inhalt und die künstlerische Gestaltung seien „sehr ergreifend“.

Rössl empfiehlt jedem, der sich noch kein eigenes Bild von Shen Yun machen konnte, unbedingt rechtzeitig Karten zu kaufen. Alle, die bislang keine Eintrittskarten für die beliebten Aufführungen ergattern konnten, sagte er: „Ich kann nur sagen, dass Ihnen da wirklich etwas entgangen ist … wenn es wieder einmal die Möglichkeit gibt, Shen Yun irgendwo zu sehen, sollten Sie das unbedingt nachholen!“

Bevor es so weit ist, steht für das nächste halbe Jahr für die New Yorker Künstler erst einmal hartes Training an. Sie werden eine neue Produktion einstudieren, um auch bei der kommenden Tournee das Publikum wieder zu begeistern.





Marketing-Cookies zustimmen An dieser Stelle wird ein Video von Youtube angezeigt. Bitte akzeptieren Sie mit einem Klick auf den folgenden Button die Marketing-Cookies, um das Video anzusehen.

Epoch Times ist Medienpartner von Shen Yun Performing Arts. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website von Shen Yun, de.shenyun.com.