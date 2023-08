Der Blumenwalzer

Tschaikowski machte es „furchtbar viel Spaß, einen Marsch für Zinnsoldaten zu schreiben oder einen Blumenwalzer“. Doch zunächst fiel das Ballett beim Publikum durch – nur die Musik kam sofort an. Hier sein „Blumenwalzer“. Aus der Reihe Epoch Times Musik, für Liebhaber.

Peter Tschaikowski (1840-1893) war ein russischer Komponist der Romantik. In seinem weithin bekannten Werk Der Nussknacker kommt auch ein Blumenwalzer vor. Hier gespielt von Mitgliedern des WDR Funkhausorchesters auf dem Gelände der Landesgartenschau Höxter.

Es wird von Tschaikowski berichtet, dass er seinen Musikerkollegen erzählte, wie er 1892 an einem „fantastischen Ballett“ arbeitete. So mache es ihm „furchtbar viel Spaß, einen Marsch für Zinnsoldaten zu schreiben oder einen Blumenwalzer“. Alle diese Stücke bildeten später das Ballett Der Nussknacker.

Bei seiner Uraufführung 1892 am Mainski-Theater in St. Petersburg fiel das Ballett vom Nussknacker durch. Die Ursache war ein Chaos am Ende des 1. Aktes: es tanzten bühnenunerfahrene Kinder, die mitten in der Schlacht zwischen dem Nussknacker und dem Mäusekönig die Orientierung verloren. Die Premiere wurde zudem mehrfach verschoben, weil sich der Intendant des Theaters und der Ballettmeister nicht richtig über die Gestaltung und die Anzahl der Tänze einigen konnten.

Letztlich brauchte das Ballett des Nussknacker 60 Jahre, um sich durchzusetzen, die Musik wurde schon zeitiger zum Ohrwurm.