Im Jahr 1800 in Wien: Beethovens 1. Sinfonie

Ludwig van Beethoven (1770-1827) war ein deutscher Komponist und Pianist. Er komponierte seine 1. Sinfonie in C-Dur (Op. 21) im Jahr 1799, uraufgeführt wurde sie am 2. April 1800 in Wien. Hier in einer Aufnahme mit den Wienern Philharmonikern, dirigiert von Herbert von Karajan.

Adagio molto Allegro con Brio 1:41 Andante cantabile con moto 8:10 Menuett: Allegro molto vivace 14:40 Adagio- Allegro molto vivace 1839

Beethovens 1. Sinfonie war ursprünglich für Kurfürst Maximilian Franz von Österreich bestimmt, wurde jedoch nach dessen Tod Baron Gottfried van Swieten gewidmet. Die Sinfonie zeigt Beethovens Einflüsse von Mozart und Haydn, weist aber auch einzigartige Merkmale auf, wie die häufige Verwendung von Sforzandi und plötzliche Tonartwechsel.

Der erste Satz ist ein typischer Kopfsatz mit einer langsamen Einleitung und einer nachfolgenden geradlinigen Struktur. Die Sinfonie markiert den Beginn von Beethovens sinfonischem Schaffen und zeigt bereits seine persönliche, neue und mutige Ausdrucksweise

Die Uraufführung im K. K. National-Hof-Theater leitete Beethoven selbst, sie wurde als „die interessanteste Akademie seit langer Zeit“ gelobt. Neben der Sinfonie erklang auch an diesem Abend Beethovens Septett op. 20 sowie sein erstes Klavierkonzert. Zudem improvisierte er am Klavier.