Klassik des Tages: Das Oktett von Franz Lachner

Aus der Reihe Epoch Times Musik – Für Liebhaber.

Franz Paul Lachner (1803-1890) war ein deutscher Komponist und Dirigent in München. Von ihm sind rund 200 Werke überliefert, darunter dieses Oktett B-Dur op.156, 1. Satz, Allegro moderato.

Es spielt das „Ensemble Serenata“ aus Stuttgart unter Leitung von Oliver Hasenzahl mit den Musikern Kathrin Haberkern (Flöte), Klara Simon (Oboe), Friederike von Hiller und Laura Balle (Klarinette), Sten Erik Preé und Amelie Seiler (Horn) sowie Anton Engelbach und Berenike Mosler (Fagott).



Franz Lachner war seit seiner Kindheit in der Umgebung von Musikern, sein Vater war Organist, einige seiner Brüder komponierten ebenfalls. Im Alter von 20 Jahren wurde er Organist an der Lutherischen Stadtkirche in Wien. Er traf sich mit Franz Schubert und Moritz von Schwind, auch mit Beethoven stand er in Kontakt.

1836 kehrte er nach einigen Umwegen über Kärnten und Mannheim nach München zurück und wurde Hofkapellmeister und Direktor der Hofoper, nach 1852 Generalmusikdirektor – bis König Ludwig II. Richard Wagner nach München rief.

Er komponierte sowohl Sinfonien und Orchestersuiten (seine Vorbilder waren Haydn und Beethoven), Vokalwerke und Kammermusik. Auch Opern und Lieder sind von ihm bekannt, wobei Lachner von Franz Schubert beeinflusst wurde. Einige der Opern von Richard Wagner führte er ebenfalls auf, obwohl er dessen Musik eher ablehnend gegenüberstand.

