Musik am Abend: Johann Nepomuk Hummel – Messe in B-Dur

Johann Nepomuk Hummel (1778-1837) war ein österreichischer Pianist und Komponist. Er komponierte neben vielen anderen Werken diese Messe in B-Dur Op.77. Es singt der Oratorienchor Westchester, begleitet vom Kammerorchester New Brunswick unter Leitung von John Eric Floreen

Kyrie 0:00 Gloria 4:20 Credo 12:55 Sanctus 19:56 Benedictus 21:41 Agnus Dei 27:08

Bilder: Aus dem Inneren der Kathedrale St. Martin in Bratislava, Slowakai

Nepomuk Hummel war ein Zeitgenosse von Ludwig van Beethoven und Schüler von Wolfgang Amadeus Mozart, Antonio Salieri und Muzio Clementi. Auf Empfehlung von Joseph Haydns hin wurde er 1804 dessen Nachfolger als Hofkapellmeister beim Fürsten Esterházy.

Später zog er nach Wien und war eng mit Beethoven befreundet, dabei soll Hummel Beethoven sogar finanziell unterstützt haben. Hummel galt als bedeutendster Pianist seiner Zeit und war damit einer der schärfsten Konkurrenten Beethovens.

In den Folgejahren wurde er Hofkapellmeister in Stuttgart und auch in Weimar, 1820 wurde Hummel als Freimaurer in die Weimarer Loge „Anna Amalia zu den drei Rosen“ (der auch Johann Wolfgang von Goethe angehörte) aufgenommen.