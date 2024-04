Musiker: „Shen Yun ist der Traum eines Künstlers“

Chris Duncan hat die Vorstellung von Shen Yun Performing Arts am 6. April im David H. Koch Theater im Lincoln Center in New York sehr genossen. Der Künstler und Musiker studierte Schauspiel an der Neighborhood Playhouse School of the Theatre. Ihm gefiel die Dramatik der Aufführung sehr.

Shen Yun hat seinen Sitz in New York und ist das weltweit führende Unternehmen für klassischen chinesischen Tanz und Musik. Die Künstler haben es sich zur Aufgabe gemacht, Chinas 5.000 Jahre alte, göttlich inspirierte Kultur wiederzubeleben, die durch die jahrzehntelange kommunistische Herrschaft zerstört worden war.

„Es ist einfach bereichernd, etwas über eine reiche Kultur zu erfahren, von denen die meisten Menschen im Westen sonst nie erfahren würden“, so Duncan. „Als Westler ist das alles neu für mich. Die ganze Aufführung war also sehr erhellend, unterhaltsam und schön.“

„Ich denke, dass sie auch für die chinesische Gemeinschaft wichtig ist, um ihre verloren gegangene Kultur kennenzulernen. Und glücklicherweise gibt es Menschen, die sich dafür einsetzen, dieses Erbe zu bewahren und gleichzeitig auch zeigen, wie sehr man versucht, es loszuwerden.“

Als Künstler äußerte sich Duncan lobend über das gelungene künstlerische Gesamtwerk. „Es ist fantastisch. Ich meine, die Kostüme, die Bewegung, die Musik, das Zusammenspiel ist unglaublich. Es ist der Traum eines jeden Künstlers.“

„Nun, man muss es schaffen, eine Geschichte ohne Worte zu erzählen. Es ist also alles eine Frage der Bewegung, des Ausdrucks, der Kostüme, der Beleuchtung und der Farben. Und dann gibt es noch die Kombination aus westlichen Musikern und Musik und östlicher Musik und Musikern, die man harmonisch zusammenzubringen muss und gleichzeitig dreht sich alles um die Bewegung auf der Bühne“, sagte er.

Sprächen die Künstler Chinesisch, gäbe es kein großes Publikum. Über den Tanz könne die Aufführung viel mehr Menschen weltweit erreichen, so Duncan.

Duncan würdigte die Disziplin und Hingabe der Tänzer. „Sie müssen sich so bewegen können, Kostüme wechseln, mit der Musik zusammenarbeiten, absolut pünktlich sein und das alles mit einem Lächeln tun. Das ist schwer“, sagte er. „Es macht mich als Künstler sehr glücklich, wenn ich sehen kann, dass andere Künstler eine so erstaunliche Arbeit leisten.“

„Es ist sehr wichtig, unsere Kultur und unser Erbe zu bewahren, das Gute anzunehmen und bessere Menschen sein zu wollen.“

„Es ist unglaublich wichtig, denn wir sind so sehr mit materiellen Dingen beschäftigt, dass wir unsere eigene Kultur, unser eigenes Erbe vergessen. Die meisten von uns verstehen nicht, wie viele Menschen auf der Welt zu kämpfen haben und von sehr bösen Regierungen unterdrückt werden – es gibt keinen guten Grund, Menschen zu unterdrücken“, sagte er.

„Eine sehr positive Botschaft über Gemeinschaft und Tradition“

Tanzlehrer Andrew Jannetti war früher Präsident des Tanzpädagogikverbands des Bundesstaats New York. Er besuchte Shen Yun, weil 80 Prozent seiner Schüler Asiaten sind und er sich „Ideen und Inspiration holen wollte“.

Im Lincoln Center sagte Jannetti am Donnerstag, 11. April, dass ihm die Bewegungen sehr gut gefallen haben „und die Tänzerinnen und Tänzer wirklich sehr gut ausgebildet sind“.

„Was mich am meisten beeindruckt hat, ist die hohe Qualität der Produktion und das Können sowie die Technik der Tänzer. Auch die Sängerin war ziemlich gut. Ich habe den Gesang sehr genossen, weil ich früher auch Gesang studiert habe“, sagte er.

Jannetti fand es bemerkenswert, mit welchem Engagement die Künstler die traditionellen Geschichten auf der Bühne darstellen. Es sei auch interessant, die Hintergründe zu erfahren.

Der Tanzlehrer ist der Meinung, dass „die Show eine sehr positive Botschaft über Gemeinschaft und Tradition vermittelt“. Er werde seinen Schülern mit Sicherheit davon erzählen. „Ich wünschte, ich könnte es auf Video aufnehmen. Ich werde ihnen erzählen, wie viel Spaß es gemacht hat und wie aufregend es ist. Einige meiner Schüler, die eine akrobatische Veranlagung haben, würden gerne so etwas machen – ich würde sie ermutigen, weiter zu tanzen.“

„Die Präzision ist erstaunlich“

Im Publikum saßen auch die Schwestern Lizza und Katie Barna.

Katie, die Tänzerin und Model ist, fand die Show „absolut fesselnd“.

„Die Bilder sind umwerfend und alle Darsteller extrem talentiert. Wir haben es sehr genossen“, sagte sie glücklich. „Es war wunderschön und sehr kreativ, sehr innovativ – so etwas habe ich noch nie gesehen. Es ist kulturell sehr reichhaltig und einfach toll anzuschauen.“

Die Künstler von Shen Yun sind im klassischen chinesischen Tanz bestens ausgebildet. Dieser Tanz, der Tausende Jahre zurückreicht, ist eine der athletischsten und ausdrucksstärksten Kunstformen der Welt.

Lizza fügte hinzu, dass sie von der Präzision der Tänzer sehr beeindruckt war. „Die Präzision ist erstaunlich und die Technik der männlichen Tänzer auch“, sagte sie. „Sie sind einfach klasse und machen das richtig gut. Zehn von zehn Punkten.“





