Der Eichwald – Von Nikolaus Lenau

Foto: iStock

Aus der Reihe Epoch Times Poesie - Gedichte und Poesie für Liebhaber

Der Eichwald

Ich trat in einen heilig düstern



Eichwald, da hört ich leis und lindEin Bächlein unter Blumen flüstern,Wie das Gebet von einem Kind.

Und mich ergriff ein süßes Grauen,

Es rauscht der Wald geheimnisvoll,

Als möcht er mir was anvertrauen,

Das noch mein Herz nicht wissen soll;

Als möcht er heimlich mir entdecken,

Was Gottes Liebe sinnt und will:

Doch schien er plötzlich zu erschrecken

Vor Gottes Näh – und wurde still.

Nikolaus Lenau (1802 – 1850)

