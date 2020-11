Mein Herz – Von Renate Lilge-Stodieck

Aus der Reihe Epoch Times Poesie - Gedichte und Poesie für Liebhaber

Mein Herz

In meinem Herzen haben

neben vielen Schmerzen

auch die Freuden

Platz gefunden.

Haben es sich

einfach ausbedungen,

hier zu sein.

Nehmen mit den

zarten Händen

meinen Schmerzen

ihre Pein.

Ach, vielleicht

wird bald mein Herz

übervoll der Freude sein.

Strömt sie dann,

so will ich gerne geben,

was zuvor

in meinem Leben

nahm den Schmerzen

ihre Pein.

Renate Lilge-Stodieck

Aus SEIN – Die Kunst des Annehmens#