Platz 1 im US-Kino: „Sound of Freedom“ über Kinderhandel schlägt Hollywoodproduktionen

Bild aus „Sound of Freedom“ mit Jim Caviezel in der Hauptrolle. Der Film wurde am 4. Juli 2023 landesweit veröffentlicht. Foto: Mit freundlicher Genehmigung von Angel Studios

Hollywood legte den Film auf Eis, bis sich Angel Studios an das brisante Thema heranwagte. „Sound of Freedom“ scheint von großem Interesse zu sein, belegen aktuelle Zahlen. Epoch Times sprach mit dem Hauptdarsteller und dem wahren Helden.

Der neue Actionfilm „Sound of Freedom“ über Kinderhandel ist der absolute Kassenschlager in den USA.

Mit rund 14,24 Millionen Dollar generierte „Sound of Freedom“ von Angel Studios an seinem ersten Spieltag (4. Juli) mehr Einnahmen als seine Hollywoodkonkurrenten. Auf Platz 2 lag „Indiana Jones und die Schicksalswahl“ (Kinostart 30. Juni) mit 11,70 Millionen Dollar und an dritter Stelle „Elemental“ mit 2,80 Millionen Dollar. Das sind die Zahlen der Website „Box Office Mojo“.

Mit 2,68 Millionen Dollar wurde „Sound of Freedom“ über Crowdfunding vorfinanziert, sodass der Film bereits an seinem ersten Tag 11,56 Millionen Gewinn durch direkte Verkäufe an den Kinokassen einbrachte. Das Studio mit christlichem Hintergrund macht familienfreundliche Filme und hatte 2017 seinen ersten Durchbruch mit der Bibelserie „The Chosen“, die das Leben von Jesus verfilmt, sowie erst kürzlich mit „His only Son“, das die Bibelgeschichte von Isaak aus dem ersten Testament erzählt.

Ein Mann und Familienvater riskiert sein Leben, um Kinder zu retten

„Sound of Freedom“ ist der erste Actionfilm dieses Studios. Er beleuchtet das schnell wachsende Geschäft des Kinderhandels in den Vereinigten Staaten und ist ein Film, der unter die Haut geht. Im Mittelpunkt steht die wahre Geschichte des Spezialagenten Tim Ballard, der seinen Job beim US-Heimatschutzministerium aufgibt, um Kinder vor dem Menschenhandel zu retten. Hollywood wollte das Thema nicht auf die Leinwand bringen.

Ballard ist selbst Familienvater und setzte mit dem Versuch, die Kinder zu retten, sein eigenes Leben und das seiner Familie aufs Spiel. Ballard hatte nach seiner Kündigung die Operation Underground Railroad gegründet, eine gemeinnützige Organisation, die mit Strafverfolgungsbehörden auf der ganzen Welt zusammenarbeitet. Er rettet noch heute Kinder vor Ausbeutung und hilft Überlebenden, ins Leben zurückzufinden.

Jim Caviezel in der Hauptrolle

In der Hauptrolle ist Jim Caviezel zu sehen, der vor allem durch seine Darstellung von Jesus Christus in „Die Passion Christi“ im Jahr 2004 bekannt wurde. Caviezel hatte auf dem 4. Juli als Starttermin bestanden – dem Tag der Unabhängigkeit in den USA.

„Aus irgendeinem Grund war diese Sache mit dem 4. Juli wirklich wichtig“, sagte Caviezel kürzlich in einem EpochTV–Interview in der Sendung „American Thought Leaders“.

„Und das ist es wirklich: Können wir diesen Kindern an unserem Unabhängigkeitstag ihre Freiheit zurückgeben?“

Film macht Hoffnung

Sowohl Caviezel als auch Ballard bestätigten in der Sendung „American Thought Leaders“, dass der Film auf wahren Begebenheiten beruht. „Es ist eine wahre Geschichte, absolut“, sagte Caviezel. „Jede Figur ist echt. Jeder Bösewicht ist echt.“

„Am Ende des Films … werden alle Guten, Bösen und Kinder gezeigt, und es wird gesagt, wo sie heute sind“, sagte Ballard. „Wir wissen, wo sie sind. Das sind echte Kinder, jedes einzelne von ihnen. Einige von ihnen arbeiten für uns. Einige von ihnen haben schon als junge Erwachsene Menschen aus dem Menschenhandel gerettet.“

Caviezel zufolge sei „Sound of Freedom“ sein wichtigster Film seit „Die Passion Christi“. „Es ist das Beste, was ich seit diesem Film gemacht habe. Von der Qualität her, von der Schauspielerei her, gibt es keinen einzigen Makel“, sagte er.

„Onkel Toms Hütte“ des 21. Jahrhunderts

„Sound of Freedom“ wurde 2018 in Cartagena, Kolumbien, gedreht. Er wurde von 20th Century Fox produziert. Als Disney das Studio 2019 aufkaufte, beschloss Disney, den Film auf Eis zu legen. Angel Studios mit Sitz in Provo, Utah, übernahm den Film nach Verhandlungen und dem Sammeln von genügend Geldmitteln.

Caviezel sagt am Ende des Films, er glaube, dass „Sound of Freedom“ das Äquivalent zu „Onkel Toms Hütte“ des 21. Jahrhunderts sein könne. Der Film sei zwar vor fünf Jahren gedreht worden, wurde aber „erst jetzt veröffentlicht, da alle nur denkbaren Hindernisse in den Weg gelegt wurden“.

Ballard bestätigte im Interview mit EpochTV, dass er vielen Anfeindungen ausgesetzt war. „Ich bin es leid, dass die Leute behaupten, dass es Menschenhandel nicht geben kann. In Wirklichkeit ist es die linke Bewegung, die das tut. Sie tun den Menschenhandel und die Pädophilie ab, weil sie Pädophilie normalisieren wollen“, sagte der ehemalige Spezialagent.

Er bestand auf Caviezel in der Hauptrolle, obwohl er ihm nicht ähnlich sieht. Er wollte aber jemanden, der seinen Glauben an Gott teilt. Hollywood traut er nicht über den Weg. Das sei genau die Maschinerie, die Sexsucht begünstigt und so die Nachfrage erzeugt, die Kinderhandel fördert, sagte er.

Normalisierung von Pädophilie

„Es ist wahnsinnig, wie unsere Kinder frühsexualisiert werden und was an der Grenze mit dem Kinderhandel passiert. Es findet gerade ein spiritueller Krieg statt und die Kinder sind im Fadenkreuz“, so Ballard weiter.

„Das hat es noch nie gegeben. Noch nie waren Kinder so eindeutig und unverhohlen das Ziel. Das halbe Land sagt: ‚Juhu, wir werden die Kinder befreien.‘ Nein, ihr werdet sie im Namen der Befreiung versklaven. Ich hoffe, dass dieser Film das Bewusstsein der Menschen für die Gefahr öffnet, in der sich unsere Kinder befinden.“

Neal Harmon, CEO von Angel Studios, sagte in einer Erklärung: „Danke an alle Fans im ganzen Land. ‚Sound of Freedom‘ hat den Platz 1 unter den Filmen am Unabhängigkeitstag verdient. Wir haben zahlreiche Nachrichten erhalten, die uns mitteilen, dass die Kinos entweder voll oder ausverkauft sind. Dieser Film hat nun ein Eigenleben entwickelt und ist zu etwas mehr als dem geworden, nämlich zu einer Graswurzelbewegung.“

„Mit einer CinemaScore-Bewertung von A+ sind wir der am besten bewertete Film Amerikas und wir werden sehen, wie sich die Mundpropaganda bis zum Wochenende noch weiter verbreitet“, fügte er hinzu.

„Die Welt muss ‚Sound of Freedom‘ sehen, und wir wissen, dass unser größter Wettbewerbsvorteil – unsere unglaublichen Fans und Investoren – dafür sorgen werden, dass das passiert.“

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: „‘Sound of Freedom’ Tops Box Office on Fourth of July Opening Day“ (deutsche Bearbeitung nh)