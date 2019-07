Kang Won Rae und Kim Song heirateten 2001 und hatten 10 Jahre lang versucht, ein Kind zu bekommen. Jedoch erfolglos. Der Hund des koreanischen Pärchens mit Namen Doldol wurde dann zu ihrer Quelle des Glücks.

Es folgte aber ein Schicksalsschlag: Leider wurde bei Doldol 2011 lymphoblastische Leukämie im Spätstadium diagnostiziert. Das Paar war geschockt, als ihnen gesagt wurde, dass Doldol nur noch zwei Monate zu leben hatte.

Bucketlist für Hund erstellt

Um mehr Zeit mit Doldol zu verbringen, hat das Paar eine „Bucketlist“ (eine Art ToDo-Liste bevor man stirbt) für ihren Corgi erstellt. Sie begannen mit einem gemeinsamen Foto. Es folgten Ausflüge an verschiedene Orte.

Das Paar erschien am 9. Februar 2014 in der SBS-Show „TV Animal Farm“, wo sie Doldol zu einem Auflug zu seinem Lieblingsziel, auf ein verschneites Feld, mitnahmen.

Doldol starb vor laufenden Kameras

Doch als Doldol aus dem Auto genommen wurde und in Richtung Schneelandschaft gestartet war, blieb sie plötzlich stehen und stürzte um. Sie fing an Probleme mit dem Atmen zu haben und starb an Ort und Stelle. Dieser dramatische Moment wurde im Tier TV Programm festgehalten.

Doldols Tod brach dem Paar das Herz, obwohl sie tatsächlich viel länger gelebt hatte, als die Ärzte es erwarteten. Dem Paar wurde gesagt, dass sie noch zwei Monate zu leben hätte. Im Endeffekt hatte der kleine Hund noch zwei weitere Jahre lang gelebt.

Hund Doldol wird nie vergessen

Kang Won Rae sagte: „Ich bekamm Doldol, als ich eine schwere Zeit hatte. Ich werde sie nie vergessen.“ Kim Song spricht weiter: ”Ich bin Doldol dankbar, dass sie uns bis zu ihrem letzten Atemzug begleitet hat und nicht von unserer Seite gewichen ist.“

In den 1990er Jahren war Kang Mitglied des berühmten koreanischen Popmusik- und Tanzduos „Clon“ gewesen, doch ein schwerer Motorradunfall im Jahr 2000 lähmte ihn von der Taille abwärts.

Trotz künstlicher Befruchtung kein Erfolg

Währenddessen hatte seine Frau Kim mit ihrer Unfruchtbarkeit zu kämpfen, obwohl sie eine künstliche Befruchtung versucht hatte, um kurz vor Doldols Tod ein Kind zu bekommen.

Doch zwei Monate nach dem Tod ihres Hundes, waren sie glücklich überrascht, als sie erfuhren, dass Kims künstliche Befruchtung doch plötzlich erfolgreich war. Kim brachte ihren Sohn im Juni 2014 zur Welt.

Die Moral von der Geschichte: Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich ein Fenster. Ruhe in Frieden Doldol, und segne diese neue Familie! Was für ein wunderbarer Neuanfang für dieses Paar! (cs)