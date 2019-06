Freundlichkeit zahlt sich aus – In diesem Café sparen höfliche Menschen über 80 %

Fabrice Pepino, der Besitzer eines kleinen Cafés in Nizza hatte keine Lust auf unfreundliche Kunden mehr und beschloss, eine „unfreundliche-Kunden-Steuer“ einzuführen. Wie sieht die aus?

Jeder der nur „einen Kaffee“ will, muss 7 Euro zahlen. „Einen Kaffee, bitte“ kostet 4,25 Euro und „Hallo, einen Kaffee, bitte“ kostet nur 1,40 Euro.

Der Besitzer wollte eigentlich nicht wirklich mehr Geld bekommen. Sein Schild sollte die Kunden nur daran erinnern, den ganzen Tag über ihre Menschlichkeit beizubehalten. Niemand musste ernsthaft mehr zahlen, aber die Kunden sind höflicher als zuvor.

„Die meisten meiner Kunden sind Stammkunden, sie sehen nur die lustige Seite und übertreiben es mit ihrer Höflichkeit. Als sie das Schild sahen, fingen sie an, mich ‚Ihre Hoheit‘ zu nehmen“, meinte Pepino.

Einige andere Cafés folgten dem Beispiel und entwarfen ähnliche Schilder. (ts)

Manners can save you money in this restaurant! 🙂 pic.twitter.com/NXgThrjItP

— Brilliant Ads (@Brilliant_Ads) June 28, 2017