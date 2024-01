Gesellschaft NRW

22-Jähriger tot in Krankenhausabfall gefunden – Ermittler gehen von Tötung aus

In Nordrhein-Westfalen ist die Leiche eines 22-jährigen Manns in einem Container mit Krankenhausabfällen gefunden worden. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann getötet wurde, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag in Bielefeld mitteilten.