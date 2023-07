5G fliegt mit – Neuregelung stößt auf Kritik bei Fluggästen

Flugzeugmodus adé? Eine Neuregelung der EU-Kommission soll künftig die uneingeschränkte Nutzung der Mobiltelefone für Fluggäste erlauben. Laut einer Umfrage aus Großbritannien ist die Mehrheit der Menschen darüber nicht sonderlich begeistert.

Fluggäste dürfen auf Flügen innerhalb der Europäischen Union schon bald ihre Mobiltelefone benutzen, ohne den Flugzeugmodus aktivieren zu müssen. Das hat die Europäische Kommission bereits im Dezember 2022 entschieden. Demnach können die Fluggesellschaften neben langsameren mobilen Daten auch die neue 5G-Technologie an Bord anbieten.

Dai Whittingham, Geschäftsführer des britischen Ausschusses für Flugsicherheit, äußerte sich gegenüber der BBC zum Flugzeugmodus. Aufgrund fehlender Kenntnisse darüber, wie mobile Geräte Flugzeuge und deren Instrumente beeinflussen, sei dieser bisher immer wichtig gewesen.

„Es gab Bedenken, dass sie automatische Flugsteuerungssysteme stören könnten“, sagte Whittingham. „Mit der Zeit machte man aber die Erfahrung, dass das Risiko von Störungen sehr gering ist. Die Empfehlung war aber bisher immer, dass die Mobilfunkgeräte während des Fluges im Flugzeugmodus sein sollten.“

Ende 2022 wurde die Frist für die EU-Mitgliedstaaten, bis die 5G-Frequenzbänder für Flugzeuge verfügbar zu machen seien, auf den 30. Juni 2023 festgelegt. Aktuell ist die Neuregelung jedoch noch nicht in Kraft getreten. Ein konkretes Datum, wann es so weit ist, wurde von offizieller Stelle derzeit nicht genannt.

Fällt die Flugmodus-Pflicht weg, erlaubt dies den Passagieren jederzeit die uneingeschränkte Nutzung ihrer Mobiltelefone. Sie können dann telefonieren, SMS schreiben, aber auch die Apps der sozialen Medien verwenden oder Filme herunterladen und anschauen.

In Großbritannien fand kürzlich eine Umfrage statt, um herauszufinden, was die Menschen von der Änderung halten. 21 Prozent der Befragten sind gegen die Regelung, wie „Euronews“ berichtet. 40 Prozent begrüßen sie zwar, sind jedoch der Meinung, dass es eine Nutzungsbeschränkung mit einer „Ruhezeit“ auf Flügen geben sollte.

„Ein Flug kann oft als tote Zeit angesehen werden“, sagte Evan Day, KAYAK-Chef in Großbritannien. Doch für einige sei es ein Teil der Erfahrung, in den Urlaub zu fliegen, „sich zu entspannen und von der Welt abzuschalten. Sie wollen ein Nickerchen machen oder einen Film während des Fluges anschauen, der durch andere, die 5G nutzen, unterbrochen werden könnte“.

Man hoffe, „dass die Menschen auf ihre Sitznachbarn Rücksicht nehmen, damit es an Bord nicht zu Unruhen kommt“, erklärte Day.

