Polizei Reutlingen: Sechs Verletzte bei Blitzeinschlag

Durch einen Blitzeinschlag in einen Baum sind in Baden-Württemberg am Samstag sechs Menschen verletzt worden.

Wie die Polizei Reutlingen mitteilte, erlitten drei von ihnen lebensgefährliche Verletzungen. Das Unglück ereignete sich im Bereich eines Ausflugslokals in Unterensingen südöstlich von Stuttgart. Laut Polizei hatten wegen des Gewitters rund 15 Menschen Schutz in einer Scheune gesucht. Sechs Menschen saßen jedoch noch an einer Biertischgarnitur unter einem Baum, als ein Blitz in den Baum einschlug.

Ein 35 Jahre alter Mann, eine 43-jährige Frau und ein elfjähriger Junge wurden laut Polizei lebensgefährlich verletzt. Sie wurden von Ersthelfern und anschließend von Rettungskräften medizinisch versorgt und zur weiteren Versorgung in umliegende Kliniken gebracht. Der Junge wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Eine 40-jährige Frau erlitt ebenfalls Verletzungen, die jedoch nicht lebensgefährlich sind. Ihre beiden Kinder, ein vierjähriger Junge und ein knapp elf Monate altes Mädchen, erlitten einen Schock. Sie saßen offenbar in einem Fahrradanhänger, als der Blitz einschlug. (afp)