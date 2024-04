Gesellschaft Über tausend Pflanzen

Ermittler entdecken illegale große Marihuanaplantage in Thüringen

Eine mehrere hundert Quadratmeter große illegale Marihuanaplantage ist im thüringischen Greiz entdeckt worden. Die professionelle Aufzuchtanlage sei in einem seit Jahren leerstehenden Gebäudekomplex betrieben worden, teilte die Polizei in Gera am Freitag mit.