NRW: Unbekannter lässt Stein auf fahrenden ICE fallen – Lok beschädigt

In Essen haben Unbekannte von einer Brücke aus einen Stein auf einen fahrenden ICE fallen lassen. Dabei wurde die Lok beschädigt, wie die Bundespolizei in der nordrhein-westfälischen Stadt am Samstag mitteilte.

Der Vorfall ereignete sich demnach bereits am späten Donnerstagabend. Betroffen war ein ICE auf der Fahrt zwischen Köln und Dortmund.

Der Lokführer des Zuges hatte selbst die Bundespolizei alarmiert. Er gab demnach an, auf einer Fußgängerbrücke einen dunkel gekleideten Menschen gesehen zu haben. Kurz bevor der ICE unter der Brücke durchfuhr, habe die Person den Stein fallengelassen. Der Lokführer leitete daraufhin eine Schnellbremsung ein.

Am Triebwagen des ICE wurde ein Sprung an der Glasabdeckung festgestellt. Der Zug war den Angaben zufolge aber weiter fahrbereit.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr sowie wegen Sachbeschädigung ein. Sie bat Zeugen, sich zu melden.(afp)