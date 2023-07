Alarmzeichen oder Fehlalarm? Blut im Stuhl und was er wirklich bedeutet

Blut im Stuhl kann ein beunruhigendes Symptom sein, aber nicht immer deutet es auf eine ernsthafte Erkrankung hin. Dennoch sollte man bestimmte Symptome nicht ignorieren.

Deutet Blut im Stuhl immer auf ein ernstes Gesundheitsproblem hin?

Das Erscheinungsbild des Stuhlgangs gibt oft Aufschluss über den Gesundheitszustand des Körpers, meint Dr. Jong Yun-Ni, Chirurg in der Abteilung für Kolorektalchirurgie der Dianthus-Klinik in Taipeh, Taiwan. Er weist darauf hin, dass es vier Hauptursachen für das Vorhandensein von Blut im Stuhl oder schwarzen Stuhl geben könnte:

Analfissur

Rötliche Blutstreifen am Stuhlrand, ein reißendes oder schmerzhaftes Gefühl im Anus während des Stuhlgangs, helles rotes Blut auf dem Toilettenpapier beim Abwischen oder sogar Blut, das in die Toilettenschüssel tropft – all diese Symptome können auf eine Analfissur hinweisen.

Analfissuren entstehen oft durch harten Stuhl. Manchmal treten trotz des reißenden und schmerzhaften Gefühls im Anus zunächst keine Blutungen auf. Es kann jedoch einige Tage später zu Blutungen kommen, wenn die Wunde beim Stuhlgang gereizt wird.

Analfissuren gehören zu den häufigsten Ursachen von Blut im Stuhl. In den meisten Fällen besteht kein Grund zu übermäßiger Sorge. Die Fissur heilt in der Regel innerhalb eines Monats von selbst. Es ist wichtig, den Zustand zu beobachten und gegebenenfalls ärztlichen Rat einzuholen.

Innere Hämorrhoiden

Wenn es um Blut im Stuhl geht, könnten innere Hämorrhoiden eine Ursache sein. Der charakteristische Unterschied bei inneren Hämorrhoiden besteht darin, dass beim Stuhlgang keine Schmerzen auftreten (unabhängig von der Konsistenz des Stuhls), jedoch ein Gefühl von Schwellung oder einem Fremdkörper im Anus wahrgenommen werden kann. Zusätzlich zum hellroten Blut auf dem Stuhl kann es sogar zu Blutungen kommen, die das Toilettenwasser rot färben können.

Blutungen, die durch innere Hämorrhoiden verursacht werden, können nach anstrengender körperlicher Aktivität, dem Verzehr von scharfen Lebensmitteln oder dem Konsum von Alkohol auftreten. Wenn diese Blutungen gelegentlich auftreten, kann man sie zwei oder drei Tage beobachten. Tritt das Bluten jedoch häufiger auf oder färbt die Blutmenge jedes Mal das Toilettenwasser rot, kann dies zu chronischer Anämie führen – ein Zustand, bei dem der Körper einen Mangel an gesunden roten Blutkörperchen oder Hämoglobin aufweist. Anämie kann Müdigkeit, Schwäche und andere gesundheitliche Probleme hervorrufen. In solchen Fällen wird dringend empfohlen, ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen, um die Blutungen zu untersuchen und eine angemessene Behandlung einzuleiten.

In der Klinik von Dr. Jong gab es einige Patienten, die das Bluten von inneren Hämorrhoiden monatelang vernachlässigten und erst ärztliche Hilfe suchten, als sie sich schwach fühlten. Bei ihnen führte die langanhaltende Anämie durch wiederholte Blutungen von inneren Hämorrhoiden zu einem drastischen Abfall des Hämoglobinwerts von 13 g/dl (der normale Bereich für erwachsene Männer liegt bei 13,0 bis 18,0 g/dl) auf 4 g/dl.

Darmpolypen oder Darmkrebs

Blut im Stuhl, verursacht durch Darmpolypen oder Darmkrebs, zeigt sich hauptsächlich durch folgende Symptome:

Zu Beginn des Stuhlgangs ist der Stuhl fest.

Nach einer geringen Blutmenge können Bauchkrämpfe auftreten, gefolgt von einem breiigen Stuhl, der mit einer schleimartigen Darmflüssigkeit vermischt ist.

Dr. Jong erläutert, dass beim Stuhlgang das Reiben des Stuhls gegen einen weichen Polypen oder einen Darmkrebspolypen den Darm reizen und Durchfall verursachen kann. Polypen sind abnorme Wucherungen oder Tumore im Inneren des Darms, die die Produktion von Darmflüssigkeit erhöhen. Diese Flüssigkeit schmiert den Darm und ist im Stuhl sichtbar, ähnlich wie vermehrter Nasenausfluss bei einer Erkältung.

Daher sollten Personen, die normalerweise regelmäßige und feste Stuhlgänge haben oder zu Verstopfung neigen, bei wiederholtem Durchfall und blutigem Stuhl ohne Schmerzen oder das Gefühl eines Fremdkörpers im Anus wachsam sein. Diese Veränderungen des Stuhlgangs können ein Warnsignal für Darmkrebs sein und es ist ratsam, umgehend ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Magengeschwür oder Zwölffingerdarmgeschwür

Das Auftreten von schwarzem, teerartigem Stuhl kann auf das Vorhandensein von Magengeschwüren oder Zwölffingerdarmgeschwüren hinweisen. Blutungen in diesen Bereichen des Verdauungssystems können aufgrund der reizenden Wirkung des Blutes krampfartige Schmerzen verursachen, wenn es den Darm passiert.

Wenn der Stuhl fest und schwarz ist, besteht normalerweise kein Grund zur übermäßigen Besorgnis, da dies durch die Verwendung von Lebensmittelfarbstoffen verursacht sein kann. Zum Beispiel können eisenreiche Lebensmittel wie Schweineblutklöße oder Sashimi aufgrund ihres Gehalts an Hämeisen die Farbe des Stuhls beeinflussen.

Von den vier oben beschriebenen Arten von blutigem Stuhl erfordern die letzten beiden eine umgehende ärztliche Aufmerksamkeit.

Sitzbäder zur Heilungsförderung bei schmerzhafter Analfissur

In der Regel heilen Analfissuren von selbst, doch in manchen Fällen kann eine Operation erforderlich sein, insbesondere wenn sich die Fissur an einer problematischen Stelle befindet.

Eine tiefe Wunde benötigt beispielsweise mehr Zeit, um zu verheilen. Während dieser Zeit muss der Patient dennoch regelmäßig Stuhlgang haben, was den Heilungsprozess beeinträchtigen kann. Zudem sind im Stuhl zahlreiche Bakterien vorhanden. Wenn die Wunde nicht richtig abheilt, kann eine chronische Analfissur entstehen, die länger als zwei Monate andauern kann.

Narbenbildung an der Wundstelle kann dazu führen, dass sich die Haut auf beiden Seiten nur schwer wieder verbindet. In solchen Fällen kann eine Operation zur Entfernung des Narbengewebes erwogen werden, um die Heilung zu unterstützen.

Des Weiteren sind sich manche Menschen nicht bewusst, dass sie langjährige Hämorrhoiden haben. Während einer Analfissur können geschwollene Hämorrhoiden aus dem Anus treten und gegen die Wunde reiben, was die Heilung erschwert.

Neben der Linderung der Beschwerden mit Salben kann es hilfreich sein, wärmende Sitzbäder als unterstützende Maßnahme zur Heilungsförderung zu nehmen.

Methode

Ein Becken mit warmem Wasser füllen und die untere Körperhälfte darin baden. Dies kann beispielsweise einmal am Morgen und einmal am Abend erfolgen, beispielsweise nach dem Stuhlgang und mindestens einmal nach dem Duschen.

Bei einer Verletzung des Anus spannen sich die umliegenden Muskeln an. Warme Sitzbäder können dazu beitragen, die Muskeln zu entspannen und die Durchblutung zu verbessern, was wiederum die Wundheilung fördert.

Dieser Artikel erschien zuerst auf theepochtimes.com unter dem Titel „Blood in Stool: 4 Main Causes, 1 Cause Might Be Colorectal Polyps or Cancer“ und ersetzt keine medizinische Beratung. Bei Gesundheitsfragen, suchen Sie bitte Ihren Arzt auf. (Deutsche Bearbeitung ld)