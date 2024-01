COVID-19-Impfung führt bei geimpften Ratten zu autismusähnlichen Symptomen

In einer kürzlich in der Türkei durchgeführten Studie wurden neue Erkenntnisse über die Auswirkungen von mRNA-COVID-19-Impfstoffen auf neurologische Entwicklungsprozesse gewonnen. Die Studie, die am 10. Januar 2024 im Fachjournal „Neurochemical Research“ veröffentlicht wurde, konzentrierte sich auf Entwicklungsstörungen des Nervensystems, insbesondere Autismus.

Forscher untersuchten die Nachkommen von trächtigen Ratten, die während ihrer Trächtigkeit mit dem mRNA-COVID-19-Impfstoff von Pfizer geimpft wurden. Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass bei den männlichen Nachkommen eine auffällige Verhaltensänderung im Sinne Autismus-ähnlicher Muster festgestellt wurde. Diese zeigten sich primär in einer stark reduzierten sozialen Interaktion und in repetitiven Verhaltensweisen.

Weiterhin stellten die Forscher fest, dass in wichtigen Teilen des Gehirns weniger Nervenzellen, sogenannte Neuronen, vorhanden waren. Diese Verringerung der Neuronenanzahl könnte darauf hindeuten, dass entweder der Abbau von Nervengewebe, ein Phänomen, das als neurodegenerativer Prozess bekannt ist, stattgefunden hatte, oder die Entwicklung des Nervensystems auf eine ungewöhnliche Weise verlaufen war.

Ebenso zeigten die männlichen Nachkommen eine beeinträchtigte Motorik, die sich in verminderter Koordinationsfähigkeit und Beweglichkeit äußerte.

Die Verfasser der Studie empfehlen, weitere Untersuchungen durchzuführen. Dies soll dazu beitragen, die gewonnenen Erkenntnisse auf den Menschen zu übertragen und die dahinterstehenden komplexen Prozesse besser zu verstehen.

„Schockierende“ Studie

Die Studie sorgte in der wissenschaftlichen Welt für erhebliche Aufregung. Der Radiologe und Krebsforscher William Makis äußerte sich am 12. Januar auf X (ehemals Twitter) überrascht über die Ergebnisse, indem er sie als „schockierend“ bezeichnete. „Jetzt ist der Moment gekommen, um die Verwendung der COVID-19 mRNA-Impfstoffe sofort einzustellen und den enormen Schaden, der möglicherweise an der nächsten Generation verursacht wurde, gründlich zu bewerten“, betonte er.

Die Journalistin Sally Beck hob hervor, dass die BBC wiederholt zur COVID-Impfung für Schwangere geraten hat, eine Praxis, die durch die Studienergebnisse infrage gestellt wird.

Die Association of American Physicians & Surgeons (AAPS) verbreitete die Studie über ihren Kanal auf X und forderte bereits im vergangenen Monat, dass die COVID-19-Impfungen vom Markt genommen werden sollten. „Die Wirksamkeit von COVID-19-genetischen Injektionen in Bezug auf die Verhinderung von Infektionen, Übertragungen, Krankenhausaufenthalten oder Todesfällen wurde in randomisierten, kontrollierten Studien nicht nachgewiesen“, wurde in einer Stellungnahme vom 31. Dezember 2023 erklärt. Es wurde auch auf verschiedene Bedenken bezüglich der Sicherheit hingewiesen, einschließlich einer erhöhten Anzahl an plötzlichen Todesfällen.

Eine weitere Studie, die im Oktober in der Zeitschrift Vaccines veröffentlicht wurde, stellte ebenfalls einen Zusammenhang zwischen COVID-19-Impfstoffen und neurologischen Problemen fest. Etwa 31,2 Prozent der geimpften Personen entwickelten nach der Impfung neurologische Komplikationen, insbesondere nach der Verwendung des AstraZeneca-Impfstoffs. Zu den neurologischen Risiken von AstraZeneca zählten Kopfschmerzen, Zittern, Muskelkrämpfe, Schlaflosigkeit und Tinnitus, während bei dem Moderna-Impfstoff Schläfrigkeit, Schwindel, Doppeltsehen, Parästhesie (krankhafte Empfindung auf der Haut), Veränderungen im Geschmacks- und Geruchssinn sowie Heiserkeit beobachtet wurden. Bei Pfizer-Impfstoffen wurde ein erhöhtes Risiko für Konzentrationsstörungen und geistige Verwirrung festgestellt.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „COVID-19 Shots Linked to Autism in Vaccinated Rats: Study“. (deutsche Bearbeitung kr)