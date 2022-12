Der Weg zur mentalen Gesundheit … liegt in einer Tasse Tee

Ein Leben mit psychischen Belastungen wie Ängsten, Depression oder Stimmungsschwankungen bringen große Herausforderungen im Alltag mit sich. Schon eine Tasse Tee am Tag kann hier Abhilfe schaffen.

Manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben, die eine große Bedeutung haben können. Nehmen wir zum Beispiel eine Tasse Tee. Seit vielen Jahren untersuchen Wissenschaftler die Auswirkungen von Tee auf unsere Gesundheit – auch auf die Psyche. Die Ergebnisse sind sehr aufschlussreich.

„Tee wirkt beruhigend, weckt aber zugleich die Lebensgeister“, so der Professor für Psychopharmakologie Andrew Scholey von der Swinburne University of Technology in Melbourne, Australien. [1]

Diese paradoxe Wirkung bedeutet, dass der Mensch zwei scheinbar gegensätzliche Vorteile aus dem Tee ziehen kann. Das heißt aber nicht, dass Tee ein Zaubertrank ist. Der Neuropsychiater Stefan Borgwardt von der Universität Basel in der Schweiz ergänzt, dass „man die Wirkung nicht überschätzen sollte“. Da jedoch etwa ein Drittel der Menschen mit Depressionen und Angstzuständen nie eine wirklich hilfreiche Therapie finden, ist ein natürliches Mittel, das Linderung verspricht, willkommen.

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation sterben Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen um bis zu 20 Jahre früher als Menschen mit vermeidbaren körperlichen Erkrankungen. Im Jahr 2019 lebten weltweit etwa 970 Millionen Menschen und damit etwa jeder Achte mit Depressionen und Angststörungen oder anderen psychischen Erkrankungen wie bipolaren Störungen, posttraumatischen Belastungsstörungen, Essstörungen, Autismus und Schizophrenie.

Vorteile von Tee auf die Psyche

In einer Studie mit fast 9.700 Erwachsenen stellten die Autoren fest, dass Personen, die mindestens drei Tassen grünen Tee pro Woche tranken, 21 Prozent seltener an Depressionen erkrankten als ihre teelosen Altersgenossen. [2]

Eine wichtige Rolle spielt hierbei das L-Theanin, eine Aminosäure, die in großen Mengen in grünem Tee (insbesondere Matcha) und in geringeren Mengen in schwarzem, weißem und Oolong-Tee enthalten ist. Eine Studie aus dem Jahr 2016 ergab, dass Teilnehmer, die täglich 200 Milligramm L-Theanin zu sich nahmen, niedrigere Werte des Stresshormons Cortisol aufwiesen und nach stressigen Aufgaben entspannter waren als die Placebogruppe. [3] Das entspricht der Menge, die in acht Tassen Tee enthalten ist.

L-Theanin hat die Fähigkeit, die Blut-Hirn-Schranke zu passieren und direkt auf das Gehirn einzuwirken. Ferner beeinflusst es Stressreaktionen des Körpers, indem es den Cortisolspiegel senkt und möglicherweise den Gamma-Aminobuttersäurespiegel erhöht, der Angstgefühle verringert. Die entspannende Wirkung wurde anhand veränderter Gehirnaktivitäten nachgewiesen.

Wer sich besser konzentrieren und aufmerksamer sein will, dem kann das im grünen Tee enthaltene Epigallocatechingallat (EGCG) helfen. Die Forschung hat gezeigt, dass der Konsum von EGCG zu einem entspannten und dennoch aufmerksamen Geisteszustand führen kann. [4] Wie L-Theanin kann es die Blut-Hirn-Schranke überwinden und die kognitiven Funktionen verbessern.

Lebensfroh mit Kräutertee

Auch verschiedene Kräutertees haben nachweislich Einfluss auf die Stimmung und helfen bei der Entspannung und Konzentration:

Der Tee aus Ashwagandha – auch als Schlafbeere bekannt – kann Symptome von Depressionen und Angstzuständen lindern. Dieser uralte Kräutertee kann auch den Cortisolspiegel und damit die Stresshormone senken. [5]

Kamillentee gilt als Mittel gegen Angstzustände. Eine Studie aus dem Jahr 2016 zeigte, dass sich bei Menschen mit einer generalisierten Angststörung nach dem Trinken von Kamillentee ihre mittelschweren bis schweren Symptome verringerten. [6]

Zitronenmelisse, die zur Familie der Minzen gehört, wirkt beruhigend. Sie kann bei Depressionen und Angstzuständen helfen. Eine Studie aus dem Jahr 2014 zeigt, dass sich bei Personen, die Melissentee oder Joghurt mit Melisse konsumierten, Stimmung und Angstzustände verbesserten. [7]

(Mit Material von NaturallySavvy.com und The Epoch Times USA, redaktionelle Bearbeitung rh)

Literatur und Quellen

[1] Natasha Gilbert (2019); doi.org/10.1038/d41586-019-00398-1

[2] Kim, Kim (2018); doi.org/10.3390/nu10091201

[3] White et al. (2016); doi.org/10.3390/nu8010053

[4] Scholey et al. (2012); doi.org/10.1016/j.appet.2011.11.016

[5] Lopresti et al. (2019); doi.org/10.1097/MD.0000000000017186

[6] Mao et al. (2016); doi.org/10.1016/j.phymed.2016.10.012

[7] Scholey et al. (2014); doi.org/10.3390/nu6114805