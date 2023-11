Erdnüsse: Der gesunde Knabberspaß mit Anti-Aging-Effekt

Erdnüsse zeichnen sich als unscheinbare Helden des Knabber-Alltags aus. Oft als einfacher Snack übersehen, haben die nahrhaften Hülsenfrüchte das Potenzial, die Gesundheit auf vielfältige Weise zu fördern.

Mit ihrem Reichtum an Proteinen, ungesättigten Fettsäuren und wichtigen Mineralstoffen sind Erdnüsse ein Paradebeispiel dafür, wie kleine Veränderungen in der Ernährung große Wirkung entfalten können.

Sechs gesundheitliche Effekte von Erdnüssen

Erdnüsse sind nicht nur reich an pflanzlichem Eiweiß, das für den Aufbau und die Reparatur von Körperzellen unerlässlich ist, sondern enthalten auch eine beeindruckende Palette von Nährstoffen:

Phosphatidylcholin:

Diese Substanz ist ein wesentlicher Bestandteil der Zellmembranen in unserem Körper und spielt eine wichtige Rolle für die Gehirngesundheit und die Funktionen des Nervensystems.

Catechine:

Diese Gruppe der Antioxidantien, die bekannt sind für ihre entzündungshemmenden Eigenschaften und das Potenzial, das Risiko für chronische Krankheiten zu verringern, findet man auch in grünem Tee,

Linolsäure:

Diese essenzielle Omega-6-Fettsäure kann der Körper nicht selbst herstellen, sie muss deshalb über die Nahrung aufgenommen werden. Linolsäure ist wichtig für die Gesundheit der Haut und kann zur Aufrechterhaltung eines gesunden Cholesterinspiegels im Blut beitragen.

Mehrere Studien zeigen auch, wie Erdnüsse auf vielfältige Weise die Gesundheit fördern:

1. Gestärkte Gedächtnisleistung und kognitive Fähigkeiten

Laut einer Studie, die 2021 im Fachmagazin „Clinical Nutrition“ erschien, kann der regelmäßige Konsum von Erdnüssen und Erdnussbutter die Gedächtnisleistung und das Stressmanagement bei gesunden Erwachsenen verbessern. Diese Effekte stehen im Zusammenhang mit der Aufnahme spezifischer Erdnussinhaltsstoffe, die zu einer Erhöhung bestimmter Fettsäuren im Darm führen.

Phosphatidylcholin – ein wichtiger Inhaltsstoff der Erdnuss – unterstützt das Zentralnervensystem. Er trägt dazu bei, die Gehirnzellen leistungsfähiger zu machen und somit Gedächtnis, Konzentration sowie Reaktionsgeschwindigkeit zu verbessern.

Zudem fördert Cholin, ein Baustein des Phosphatidylcholins, die Erholung beschädigter Nervenzellen und kann die geistige Leistungsfähigkeit steigern.

2. Förderung des Wachstums und der kindlichen Entwicklung

Erdnüsse sind eine wertvolle Quelle für Kalzium, welches essenziell für die Knochenbildung ist. Zudem enthalten die Proteine in Erdnüssen Aminosäuren wie Lysin, Phenylalanin und Asparaginsäure, die nachweislich die Intelligenz, das Gedächtnis und das zelluläre Wachstum fördern können.

3. Verzögerung des Alterungsprozesses

Die in Erdnussschalen vorkommenden Catechine weisen antioxidative Eigenschaften auf, die vor Schäden durch freie Radikale schützen und dadurch den Alterungsprozess verzögern können. Lysin unterstützt die Vermeidung vorzeitiger Alterserscheinungen. Gleichzeitig sorgen Vitamin E und Zink in Erdnüssen für eine ausreichende Hautbefeuchtung, die zur Erhaltung eines jugendlichen Teints beiträgt.

4. Linderung bei Verstopfung

Erdnüsse können mit ihrem hohen Gehalt an Fetten und Ballaststoffen die Verdauung stimulieren und die Darmbewegung unterstützen, was zur Linderung von Verstopfungen beiträgt.

5. Stärkung der Herz-Kreislauf-Gesundheit

Alpha-Linolensäure in Erdnüssen trägt zum Cholesterinabbau bei und wirkt so der Ablagerung in den Blutgefäßen entgegen, was das Risiko für koronare Herzkrankheiten und Schlaganfälle verringert. Weiterhin fördern Folsäure, Arginin und die diätetischen Ballaststoffe aus Erdnüssen die Senkung des Blutdrucks und mindern die Blutviskosität, was die Entstehung von Blutgerinnseln vorbeugt.

Eine Studie der American Heart Association, die 2021 im Fachjournal „Stroke“ veröffentlicht wurde, untersuchte Daten von 74.793 japanischen Personen zwischen 45 und 74 Jahren. Über einen mittleren Beobachtungszeitraum von 14,8 Jahren wurden 3.599 Schlaganfälle sowie 849 Fälle von ischämischer Herzkrankheit registriert. Die Ergebnisse offenbarten, dass eine höhere Erdnussaufnahme mit einem niedrigeren Risiko für Schlaganfälle und kardiovaskuläre Erkrankungen bei beiden Geschlechtern korrelierte.

Eine 2017 im „Journal of the American College of Cardiology“ publizierte Studie mit amerikanischen Teilnehmern zeigte, dass der regelmäßige Konsum von Nüssen umgekehrt mit dem Auftreten von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und koronaren Herzkrankheiten zusammenhängt.

Personen, die im Vergleich zu jenen, die selten oder regelmäßig (mindestens fünfmal wöchentlich mit 28 Gramm pro Portion) Nüsse – insbesondere Erdnüsse und Walnüssen – konsumierten, zeigten ein um 14 Prozent reduziertes Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen und ein um 20 Prozent vermindertes Risiko für koronare Herzkrankheiten.

6. Förderung der Muttermilchproduktion

Die reichhaltigen Fettsäuren und Proteine in Erdnüssen sind nicht nur nahrhaft, sondern liefern auch Energie. Sie fördern die Blutbildung und die Milchproduktion, was besonders für Frauen mit geringer Milchmenge von Nutzen ist.

Wie die rote Erdnussschale Ihr Blutbild verbessern kann

Häufig wird die rote Haut der Erdnüsse vor dem Verzehr weggeworfen, doch gerade diese Schicht ist ernährungsphysiologisch wertvoll. Sie kann die Funktion der Milz unterstützen, das Blut anreichern und Blutungen stillen. Besonders für Menschen mit einer schwachen Konstitution, Anämie, einer Neigung zu Blutungen oder geringer Thrombozytenzahl sind sie von Nutzen.

Es ist also ratsam, Erdnüsse zusammen mit ihrer roten Haut zu verzehren.

Die vielfältigen Anwendungen der Erdnusswurzel

Bei der benignen Prostatahyperplasie handelt es sich um eine typische Alterserscheinung, die zu urologischen Symptomen wie erschwertem Urinieren, plötzlichem Harndrang, Inkontinenz und häufigem Wasserlassen führt, von denen viele Männer im mittleren und höheren Alter betroffen sind. In der Traditionellen Chinesischen Medizin gilt eine Suppe aus Erdnusswurzeln als hilfreich gegen diese Beschwerden.

Erdnusswurzeln sind in Apotheken für traditionelle Heilkräuter erhältlich. Man kocht 500 Gramm der Wurzel für 30 bis 40 Minuten in drei Litern Wasser und konsumiert täglich eine Tasse davon. Dr. Hu Naiwen, ein Fachmann für Chinesische Medizin in Taiwan, berichtete von Fallbeispielen, bei denen die Probleme des häufigen Wasserlassens effektiv verbessert werden konnten.

Dieser Artikel ersetzt keine medizinische Beratung. Bei Gesundheitsfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Zuerst erschienen auf theepochtimes.com unter dem Titel „Peanuts: Safeguard the Heart and Support Cognitive Function“ (Deutsche Bearbeitung kr)