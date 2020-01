Während der Corona-Virus von Wuhan ausgehend auf die ganze Provinz Hubei übergriff und sich mehr und mehr auch auf andere Provinzen ausbreitete, blieben auch die Mega-City Chongqing und Changsha, die Hauptstadt der südlichen Nachbarprovinz Hunan, nicht verschont.

Flucht von Wuhan in die 31-Millionen-Stadt Chongqing

Aus der Mega-City Chongqing, der direkt der Zentralregierung unterstehenden Verwaltungseinheit mit rund 31 Millionen Einwohnern, wird berichtet, dass die Zahl der Infizierten rapide zunehme und die Straßen leergefegt seien.

Nach Ansicht eines in einem Krankenhaus arbeitenden Apothekers würden sich die Fallzahlen deshalb erhöhen, weil in Wuhan arbeitende Menschen aus Chongqing über das Chinesische Neujahr nach Hause kämen, um zu feiern.

Diejenigen, die aus Wuhan flohen, waren wohlhabende und mächtige Menschen in Wuhan. Sie gingen in die Hauptstadt Chongqing. Mit einem Hochgeschwindigkeitszug ist demnach die Entfernung nach Wuhan (ca. 850 Kilometer) in vier Stunden zu bewältigen.

Laut Big Data-Statistiken der zivilen Luftfahrt flogen innerhalb von 22 Tagen nach der Entdeckung des Coronavirus 22.000 Menschen von Wuhan nach Chongqing.

Nach Informationen des China Railway Bureaus von Wuhan verließen noch am Tag vor der Schließung Wuhans mindestens 251 Züge mit rund 300.000 Menschen die Stadt. Zehn der Züge fuhren nach Chongqing. Von den fünf Millionen Studenten und Wanderarbeitern, die zum Chinesischen Neujahr aus Wuhan abgereist waren, sind sicherlich auch nicht wenige nach Chongqing gereist.

Geflüchtet zu den „Nachbarn“

Wie die chinesischsprachige EPOCH TIMES nach Insiderangaben berichtet, soll auch Changsha für viele Bewohner Wuhans als erste Wahl für ihre Flucht vor dem Virus betrachtet worden sein. Viele Gäste aus Wuhan hätten sich derzeit in Hotels und Pensionen der 7-Millionen-Stadt einquartiert.

Auch seien viele in Wuhan Studierende in den Winterferien nach Changsha gefahren, um das neue Jahr zu Hause mit ihren Familien zu feiern. Offensichtlich hatten diese Bewegungen den Coronavirus auch nach Changsha gebracht.

Zur Behandlung nach Changsha?

Es gebe viele Fälle von Lungen-Seuchen-Erkrankten, die eine Behandlung und einen Krankenhausaufenthalt suchen. Viele Fahrzeuge mit Wuhaner Kennzeichen wurden am Xiangya Second Affiliated Hospital abgestellt. Es wird davon ausgegangen, dass auch andere Krankenhäuser in Changsha „unterschiedlich viele bestätigte Lungen-Seuchen-Patienten sporadisch behandelt“ hätten.

Eine mit der Angelegenheit vertraute Person sagte, dass alle bestätigten Lungenentzündungsfälle und alle Verdachtsfälle im Changsha-Krankenhaus an übergeordnete medizinische Einrichtungen gemeldet werden müssen und diese untereinander bestätigen und zustimmen müssen. Erst dann wird es in die offizielle Statistik der Kommunistischen Partei Chinas aufgenommen und der Außenwelt bekannt gegeben.

Die Person nannte ein Beispiel aus einem Krankenhaus auf Stadtebene in Changsha. Dort sei bei einem Patienten eine Wuhan-Lungenentzündung diagnostiziert worden. Der isolierte Patient aus Wuhan und weitere Verdachtsfälle gingen jedoch nie in die amtlichen Statistiken ein.

Die einfachen Leute in Changsha wüssten jedoch nicht viel über die Ausbreitung der Seuche in ihrer Stadt. Viele hätten es noch nicht einmal bemerkt, obwohl die Zahl der Menschen mit Masken auf der Straße zunehme und diese auf dem Markt ausverkauft seien. An öffentlichen Orten wie Hotels, Restaurants, Banken und Bussen habe die tägliche Desinfektion begonnen. Der Virus habe in Changsha ein ernstes Niveau erreicht und breite sich möglicherweise noch weiter aus, so die Person.

