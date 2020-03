Viele Türken sind der Überzeugung, dass das Duftwasser dank seines hohen Alkoholgehalts Hände und Gesicht wirksam reinigt und so vor einer Coronavirus-Infektion schützen kann. In vielen Geschäften und Apotheken ist Kölnisch Wasser längst ausverkauft, nun blüht der Schwarzmarkt.

Bereits Anfang März – noch bevor die Türkei ihren ersten bestätigten Corona-Infektionsfall meldete – , hatten sich vor den Parfümerien auf dem berühmten Istanbuler Gewürzmarkt lange Schlangen gebildet. Heute sieht man dort vor allem „Kölnisch Wasser ausverkauft“-Schilder.

Eine Rolle bei der großen Nachfrage spielte wohl auch die Empfehlung von Gesundheitsminister Fahrettin Koca an die Türken, im Kampf gegen das Coronavirus Kölnisch Wasser als Alternative zu Hand-Desinfektionsmittel zu verwenden. Allein in den vergangenen Wochen gingen beim Duftwasser-Hersteller Eyup Sabri Tuncer zehntausende Bestellungen ein.

„Um die Gesundheit unserer Lieferanten sicherzustellen, haben wir die Internet-Bestellungen vorübergehend ausgesetzt“, sagte Firmenvertreter Atilla Ariman der Nachrichtenagentur AFP.

Begehrtes Produkt auf dem Schwarzmarkt

Begehrte Produkte auf dem Schwarzmarkt sind inzwischen sowohl Kölnisch Wasser als auch Hand-Desinfektionsmittel. Vergangene Woche beschlagnahmte die Polizei bei einer Razzia in einer Fabrik Produkte, die sie als „ungesund“ bezeichnete.

Bei der Vorstellung seines Programms zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise kündigte Präsident Recep Tayyip Erdogan vergangene Woche an, Atemschutzmasken und Kölnisch Wasser würden in der Krise kostenlos an Menschen über 65 Jahren ausgegeben. Laut Berichten türkischer Medien verteilen Freiwillige in der Stadt Izmit bereits kostenloses Duftwasser und Brot an Senioren.

Ob Kölnisch Wasser tatsächlich vor einer Coronavirus-Infektion schützen kann? Der Experte für Infektionskrankheiten Bülent Ertugrul sagte der Nachrichtenagentur AFP, der beste Schutz gegen das Coronavirus sei sorgfältiges Händewaschen.

Wenn Seife und Wasser nicht vorhanden seien, könne aber ein Hand-Reinigungsmittel mit mindestens 60 Prozent Alkoholgehalt helfen. „Wie allgemein bekannt, enthält Kölnisch Wasser mindestens 70 Prozent Alkohol. Daher ist es ein gutes Reinigungsmittel für die Hände gegen Covid-19.“

Die Türkei hat bisher mehr als 1500 Infektionsfälle mit dem neuartigen Coronavirus gemeldet, 37 Menschen starben an den Folgen der Infektion. (afp)

