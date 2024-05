Vaping: Studie enthüllt Risiken für die Sehkraft

Vaping hat sich in den vergangenen Jahren als beliebte Alternative zum traditionellen Rauchen etabliert, insbesondere unter jüngeren Menschen. Doch während sich die meisten Diskussionen um Gesundheitsrisiken auf die Lunge konzentrieren, zeigt eine aktuelle Studie, dass auch die Augen unter dem Einfluss von E-Zigaretten leiden können.

Forscher der University of British Columbia haben herausgefunden, dass die Dämpfe von E-Zigaretten die Oberfläche der Augen schädigen können. Diese Oberfläche spielt eine zentrale Rolle für das Sehvermögen und den Augenkomfort.

Dr. Tanya Khan, eine Fachärztin für Augenchirurgie, die nicht an der Studie beteiligt war, erklärte der Epoch Times, dass sie vermehrt junge Menschen beobachtet, die dampfen und über trockene Augen sowie Augenrötungen klagen.

Ein weiteres Risiko können die berichteten Explosionen von E-Zigaretten sein, die zu schweren Verletzungen führen können.

Ebenfalls gibt es Bedenken hinsichtlich chronischer Schäden: vom erhöhten Risiko für Krebs auf der Augenoberfläche bis zur Destabilisierung des Tränenfilms. Denn die Inhaltsstoffe in den Vape-Flüssigkeiten wie Formaldehyd und Diacetyl können krebserregend sein und die Qualität des Tränenfilms verschlechtern, der die Augen schützt und für Geschmeidigkeit sorgt.

Das darin enthaltene Nikotin stellt ein weiteres Problem dar. Es verengt die Blutgefäße, was die Heilung und Gesundheit der Augen beeinträchtigen kann. Langfristig könnte sogar die Retina und somit das Sehvermögen selbst betroffen sein, da Nikotin auf die chemischen Prozesse im Auge einwirkt.

Die Studienautoren und Experten sind sich einig, dass es wichtig ist, über diese Risiken aufzuklären. Viele Verbraucher sind sich möglicherweise nicht bewusst, dass Vaping mehr als nur eine „rauchfreie“ Alternative ist und ernsthafte gesundheitliche Folgen haben kann.

Dieser Artikel ersetzt keine medizinische Beratung. Bei Gesundheitsfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Zuerst erschienen auf theepochtimes.com unter dem Titel „Vaping May Damage the Outer Coating of the Eye, Impair Vision“. (deutsche Bearbeitung kr)