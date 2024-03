Vorteile von Olivenöl: Krebshemmend, entzündungshemmend und gehirnschützend

Aufgrund seiner bemerkenswerten gesundheitlichen Vorteile erlangt Olivenöl zunehmend Aufmerksamkeit. Zahlreiche Studien haben bestätigt, dass Olivenöl über krebsvorbeugende Eigenschaften verfügt, das Gehirn schützt, Entzündungen und Schmerzen lindert, Blutfette und Blutzucker senkt sowie die Gesundheit der Darmflora fördert.

Olivenöl wird aus den Früchten des Olivenbaums gewonnen und ist das in der mediterranen Küche bevorzugt verwendete Pflanzenöl.

Senkt Blutfette und schützt das Herz

Olivenöl besteht hauptsächlich aus einfach ungesättigten Fettsäuren, insbesondere aus Ölsäure. Diese Fettsäuren sind dafür bekannt, den Spiegel des „schlechten“ Cholesterins (Low-Density-Lipoprotein, LDL) im Blut zu senken und gleichzeitig das „gute“ Cholesterin (High-Density-Lipoprotein, HDL) zu erhöhen. Diese positive Veränderung im Cholesterinhaushalt hilft, das Risiko für die Verkalkung der Arterien (Arteriosklerose) und Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu reduzieren.

Forschungen haben ergeben, dass eine mediterrane Ernährungsweise, die reich an hochwertigem Olivenöl ist, das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen deutlich verringern kann.

Einer meiner Patienten litt unter familiärer Hypercholesterinämie, zog es jedoch vor, keine cholesterinsenkenden Medikamente zu nehmen. Stattdessen entschied er sich für den täglichen Verzehr von hochwertigem, nativem Olivenöl extra. Nach zwei Jahren normalisierten sich seine Blutfettwerte wieder – ein beeindruckendes Ergebnis.

Natives Olivenöl extra bezeichnet das reinste und natürlichste Olivenöl. Es wird mit rein mechanischen Verfahren kalt (< 27 °Grad) gepresst und naturbelassen gewonnen. Es beinhaltet die meisten Nährstoffe und ist frei von Zusatzstoffen. Bei jeder anderen Verarbeitung wie Erhitzen, Zugabe von chemischen Stoffen oder Raffinieren gelten für das Öl andere Bezeichnungen und es darf nicht mehr nativ (virgine) extra genannt werden.

Senkt Risiko für demenzbedingte Todesfälle

Olivenöl schützt nicht nur das Herz, sondern auch das Gehirn. Im Juli 2023 präsentierte ein Forschungsteam der Harvard University eine entsprechende Studie. Durch die Analyse von Ernährungsfragebögen und Sterberegistern von mehr als 90.000 Amerikanern über die letzten 30 Jahre stellten sie fest, dass im Vergleich zu Personen, die selten oder nie Olivenöl konsumierten, diejenigen, die täglich mehr als einen halben Esslöffel (7,4 ml) natives Olivenöl extra zu sich nahmen, ein um 28 Prozent geringeres Risiko hatten, an Demenz zu sterben. Zudem hatten diejenigen, die täglich einen Teelöffel (4,9 ml) Olivenöl anstelle einer äquivalenten Menge Margarine oder Mayonnaise verwendeten, ein um 8 bis 14 Prozent geringeres Risiko, an Demenz zu sterben.

Anne-Julie Tessier, Hauptautorin der Studie, erklärte in einer Pressemitteilung: „Einige antioxidative Verbindungen im Olivenöl können die Blut-Hirn-Schranke überwinden und potenziell direkt auf das Gehirn wirken.“ Sie erwähnte auch, dass die Verbesserung der Herzgesundheit durch den Konsum von Olivenöl indirekt die Gehirngesundheit beeinflussen kann.

Beugt Krebs vor und senkt den Blutzuckerspiegel

Ein weiterer bedeutender Vorteil von Olivenöl sind seine krebsvorbeugenden Eigenschaften. Eine Metaanalyse von 45 Studien ergab, dass Menschen, die täglich Olivenöl konsumieren, ein um 31 Prozent geringeres Risiko für Krebserkrankungen haben, verglichen mit denen, die Olivenöl seltener verwenden.

Darüber hinaus kann Olivenöl den Blutzuckerspiegel senken und die Insulinresistenz verbessern. Eine 2022 in „Clinical Nutrition“ veröffentlichte Übersichtsarbeit, die 36 Studien mit insgesamt über 3,5 Millionen Teilnehmern umfasste, fand heraus, dass der Konsum von zusätzlich 26 ml – 1,83 Esslöffel – Olivenöl pro Tag das Risiko für Typ-2-Diabetes um 22 Prozent und das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen um 16 Prozent senkt.

Lindert Entzündungen und Schmerzen

Olivenöl enthält Polyphenole mit entzündungshemmenden Eigenschaften. Menschen, die regelmäßig Olivenöl konsumieren, erfahren eine Verringerung von chronischen Entzündungen und Gelenkschmerzen. Dadurch werden weniger entzündungshemmende Medikamente benötigt und einer möglichen Medikamentenabhängigkeit vorgebeugt.



In jüngster Zeit haben Forschungen gezeigt, dass die in Olivenöl enthaltenen Polyphenole starke antioxidative Eigenschaften haben. Sie sind in der Lage, freie Radikale, die Zellen angreifen, unschädlich zu machen. Sie helfen auch, oxidative Zellschäden zu verringern und wirken entzündungshemmend. Darüber hinaus können sie das Immunsystem ausgleichend beeinflussen und gegen Viren wirken.

Weitere Vorteile

Neben den oben genannten hat Olivenöl weitere Vorteile:

Olivenöl für einen gesunden Darm: Ein gesunder Darm ist wichtig für unser allgemeines Wohlbefinden. Olivenöl kann helfen, Entzündungen im Darm zu lindern und die Bedingungen für die nützlichen Bakterien im Darm zu verbessern. Dies kann bei verschiedenen Darmerkrankungen hilfreich sein, wie zahlreiche Studien belegen.

Natürliche Pflege für die Haut: Olivenöl ist nicht nur zum Verzehr geeignet, sondern auch ein wirksames Mittel zur Hautpflege. Es kann sowohl innerlich als auch äußerlich angewendet werden und hilft dabei, die Haut zu schützen und ihr ein schöneres Aussehen zu verleihen.

Vorsichtsmaßnahmen

Obwohl Olivenöl viele gesundheitliche Vorteile bietet, kann es bei bestimmten Personen auch Nebenwirkungen hervorrufen. Die folgenden vier Personengruppen sollten beim Gebrauch von Olivenöl besonders vorsichtig sein:

Personen, die eine Allergie oder Unverträglichkeit auf Olivenöl haben: Wenn Sie Symptome wie Hautausschlag, Juckreiz, Hautrötung, Halsschmerzen oder Juckreiz im Hals, Asthma oder Verdauungsbeschwerden wie Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen oder Blähungen nach der Verwendung von Olivenöl feststellen, könnte dies auf eine Allergie oder Unverträglichkeit hinweisen. In einigen Fällen handelt es sich um eine Kreuzreaktion. Das bedeutet, es ist möglicherweise keine direkte Reaktion auf das Olivenöl selbst, sondern eher auf bestimmte Bestandteile darin.

Personen mit Gallenblasenproblemen: Patienten mit Gallenblasenproblemen wie chronischer Gallenblasenentzündung und Gallensteinen oder diejenigen, die eine Gallenblasenentfernung hatten, sollten die Verwendung von Olivenöl vermeiden. Da Olivenöl ein Fett ist, regt es die Gallenblase zur Abgabe von Gallensaft an, um seine Verarbeitung und Aufnahme in den Körper zu ermöglichen. Personen mit Gallenblasenproblemen können aus diesem Grund nach dem Verzehr von Olivenöl verschiedene Beschwerden haben, die durch den verstärkten Gallefluss entstanden sind, einschließlich Schmerzen, Verdauungsstörungen und Blähungen.

Personen mit schlechter Bauchspeicheldrüsenfunktion: Chronische Bauchspeicheldrüsenentzüngung, Zysten und zystische Fibrose (Mukoviszidose) der Bauchspeicheldrüse können die Art und Weise, wie der Körper Fette verarbeitet, beeinträchtigen. Daher sollten Patienten mit diesen Zuständen die Verwendung von Olivenöl vermeiden.

Personen nach Magen-Darm-Operationen: Personen, die gerade eine Magen-Darm-Operation hinter sich haben, könnten Schwierigkeiten haben, Fette zu verdauen; auch sie sollten die Verwendung von Olivenöl meiden.

Zum Autor

Dr. Jingduan Yang ist Facharzt für Psychiatrie mit Spezialisierung auf integrative Medizin und traditionelle chinesische Medizin zur Behandlung chronischer psychischer, verhaltensbedingter und körperlicher Krankheiten. Dr. Yang gründete das Yang Institute of Integrative Medicine sowie das American Institute of Clinical Acupuncture und ist der Geschäftsführer des Northern Medical Center in New York. Er hat Beiträge zu den Büchern „Integrative Psychiatry,“ „Medicine Matters,“ und „Integrative Therapies for Cancer“ geleistet. Zudem ist er Mitautor der Werke „Facing East: Ancient Secrets for Beauty+Health for Modern Age“ von HarperCollins and „Clinical Acupuncture and Ancient Chinese Medicine“ von Oxford Press.

Dieser Artikel ersetzt keine medizinische Beratung. Bei Gesundheitsfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Zuerst erschienen auf theepochtimes.com unter dem Titel „Olive Oil Benefits: Anti-Cancer, Anti-Inflammatory, and Brain-Protective“. (deutsche Bearbeitung kr)