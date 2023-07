Weniger ist Mehr: Einfachheit als Schlüssel zum Glück

Inmitten des unermüdlichen Strebens „alles zu haben“ offenbart sich ein geheimnisvoller Pfad: der Weg zu einem einfacheren, erfüllten Leben. Neue wissenschaftliche Studien und persönliche Erfahrungen enthüllen überraschende Vorteile dieser Lebensweise – von erhöhter Selbstkontrolle bis zu tiefgreifenden, befriedigenden Beziehungen und einem gestärkten psychischen Wohlbefinden.

Stets angetrieben von dem Drang, nie gelangweilt zu sein, immer mehr zu erreichen und alles zu erleben, was das Leben bereithält, so lässt sich meine bisherige Lebensweise beschreiben. Doch so aufregend dieses Leben auch ist, es fordert seinen Tribut. Meine kontinuierliche Suche nach „allem“ hat zuweilen meine psychische Gesundheit stark strapaziert.

Um ein ausgeglicheneres Leben zu führen, widme ich mich derzeit verstärkt der Idee eines einfacheren Lebens. Dieses Konzept hat mich bereits vor langer Zeit fasziniert, als ich eine Geschichte über Viehzüchter im amerikanischen Westen las. Es war die schlichte Bescheidenheit ihres Lebensstils und die raue Einfachheit der Landschaft, die sie bewohnten, die mich tief beeindruckten.

In meinem gegenwärtigen Bestreben, mein Leben zu vereinfachen und einen klaren, gesunden Geist anzustreben, zeigen sich immer mehr Vorteile. Viele dieser positiven Aspekte sind bereits durch Forschungen belegt. Im Streben nach einer vereinfachten und ruhigeren Lebensweise wird deutlich, dass diese nicht nur zur psychischen Gesundheit beiträgt, sondern auch ein Schlüssel für ein ausgewogeneres und erfüllteres Leben sein kann.

Weniger Entscheidungsmüdigkeit

In einer Studie aus dem Jahr 2008 führte ein Team von Forschern Versuche durch, um die Auswirkungen der Entscheidungsmüdigkeit auf die menschliche Selbstkontrolle zu messen. Die Erkenntnisse waren eindeutig: Je mehr Entscheidungen ein Mensch treffen muss, desto geringer ist seine anschließende Selbstkontrolle.

Die Notwendigkeit, ständig Entscheidungen zu treffen, führt dazu, dass wir uns erschöpft fühlen, schneller aufgeben, komplexe Aufgaben verzögern und uns eher den schnellen Verlockungen hingeben. In Anbetracht dieser Aspekte unserer menschlichen Natur stellt sich die Frage, wie wir uns für Erfolg positionieren können. Die Lösung, so glaube ich, liegt darin, unser Leben so zu gestalten, dass wir weniger Entscheidungen treffen müssen und unsere Energie stattdessen auf die wirklich wichtigen Entscheidungen konzentrieren können. Ein einfacheres Leben bedeutet auf natürliche Weise, weniger Entscheidungen treffen zu müssen, was wiederum mehr geistige Kapazitäten für andere Bereiche unseres Lebens schafft.

Mehr Raum für Beziehungen

Ein zufriedenes und sinnvolles Leben ist reich an guten Freundschaften. Dennoch scheint es oft, als hätten wir kaum genügend Zeit, um diese Beziehungen wirklich zu pflegen. Es wirkt, als erwarteten wir, dass diese Aspekte unseres Lebens sich selbstständig regeln, ähnlich wie in unserer Kindheit, als wir den gesamten Tag in der Schule und mit unseren Spielkameraden verbrachten.

In meiner Erfahrung ist ein bewusst einfacher gestaltetes Leben der effektivste Weg, um Zeit für Beziehungen zu gewinnen. Wenn wir weniger Augenmerk auf ständige Produktivität und Ablenkungen legen, passt sich unser Gehirn an, um die langsameren, aber tiefgehenderen Freuden einer sich entfaltenden Freundschaft zu genießen. Eine Meta-Studie aus dem Jahr 2010 fand eine direkte Korrelation zwischen der Qualität und Quantität persönlicher Beziehungen und der mentalen Gesundheit sowie der Lebenserwartung einer Person. Wir sind soziale Wesen, die für ein Miteinander geschaffen sind.

Ein geordnetes physisches Umfeld

Eine Studie aus dem Jahr 2010 stellt eine Verbindung zwischen der Wahrnehmung des eigenen Zuhauses und dem Stressniveau der Bewohner her. Personen, die ihr Zuhause als chaotisch oder überladen beschrieben, wiesen einen Cortisol-Pegel auf, welcher üblicherweise mit negativen Gesundheitsfolgen assoziiert wird. Dieses Ergebnis ist kaum überraschend.

Winston Churchill prägte einst den Ausspruch: „Wir gestalten unsere Gebäude; danach gestalten sie uns.“ Obwohl er sich auf Architektur bezog, lässt sich dieses Prinzip auch auf Innenarchitektur und die Organisation unseres persönlichen Raumes anwenden. Die meisten Menschen fühlen sich in einer sauberen, aufgeräumten Umgebung ruhiger und entspannter.

Befreiung von digitalen Ablenkungen

Jeder, der sich schon einmal für längere Zeit von seinem Smartphone getrennt hat, kennt das Gefühl der Ruhe und Entspannung, welches dies mit sich bringt. Es ist paradox, dass ein Gerät, das wir freiwillig und mit Vergnügen nutzen, so schnell zur ungesunden Abhängigkeit werden kann.

Ein einfacheres Leben impliziert die Reduzierung von Ablenkungen, die uns von unseren tiefergehenden Zielen ablenken. Für viele Menschen stellt das Smartphone – und die Fülle an darauf installierten Apps – eine wesentliche Quelle von Ablenkungen dar, die von langfristigen Zielen ablenkt. Indem ich bewusst Raum in meinem Alltag schaffe, in dem ich frei von meinem Smartphone bin, eröffne ich mir Zeit und emotionale Freiheit, um größere Träume zu verfolgen.

Zeit für wichtige Projekte

In seiner Forschungsarbeit argumentiert der Psychologe Mihaly Cziksentmihalyi, dass einige unserer intensivsten Glückserlebnisse dann auftreten, wenn wir uns in tiefgründige und persönlich bedeutsame Arbeiten vertiefen. Er nennt diesen begeisternden emotionalen Zustand „Flow“.

Wenn wir Ablenkungen aus unserem Leben entfernen, gewinnen wir mehr Zeit, uns Projekten zu widmen, die uns am Herzen liegen und haben mehr Gelegenheiten, uns in unserer Arbeit zu vertiefen. In der Tat sind einige meiner liebsten Momente des Tages jene, in denen ich beim Schreiben völlig die Zeit vergesse.

Die Macht des Weniger entdecken

Eine der wichtigsten Erkenntnisse, die ich aus dem Lernen eines minimalistischen Lebensstils gewonnen habe, ist, dass weniger tatsächlich mehr sein kann. Es ist ein Trugschluss zu glauben, dass das Streben nach allem gleichzeitig zu der tiefen Zufriedenheit führt, nach der wir uns sehnen. In Wirklichkeit führt es lediglich zu Stress, zerrissener Aufmerksamkeit und fallengelassenen Projekten.

Der Pfad zur Einfachheit ist ein Weg, auf dem man sich bewusst dafür entscheidet, weniger Dinge zu tun, diese aber gut. Das Verlangen, ständig Neues zu entdecken, lässt nicht nach, wird aber schwächer. Und obwohl es eine ernsthafte Anstrengung erfordert, „Nein“ zu sagen und seine Ambitionen zu reduzieren, verdeutlichen die hier aufgeführten Vorteile, dass uns am Ende dieses Weges etwas Wertvolles erwartet.

Dieser Artikel erschien zuerst auf theepochtimes.com unter dem Titel „The Mental Health Benefits of a Simple Life“ (Deutsche Bearbeitung kr)