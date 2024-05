Wie Trigonellin aus Kaffee die Muskeln im Alter erhält

Trigonellin

Fördert die Langlebigkeit

Könnte altersbedingtem Muskelabbau entgegenwirken

Ist eine natürliche Verbindung im Kaffee

Ist in vielen weiteren Nahrungsmitteln enthalten

Wird auch im menschlichen Körper hergestellt

Ist ein Vorläuferstoff des muskelerhaltenden NAD+

Wie der Körper sich um die Muskeln kümmert

Mitochondrien, die Kraftwerke unserer Zellen, spielen eine maßgebliche Rolle für die Gesundheit der Muskeln. Mit zunehmendem Alter erzeugen sie weniger Energie. Die Folge ist der Verlust von Muskelmasse und -kraft. Dieses Phänomen wird als Sarkopenie bezeichnet. Verstärkt wird dieses Problem durch den mit dem Alter abnehmenden Gehalt an der wichtigen Substanz NAD+ (Nicotinamid-Adenin-Dinukleotid), einem Coenzym, das die Zellen bei der Regeneration unterstützt und sie vor Schäden schützt.

Der NAD+-Spiegel kann durch verschiedene Vorläuferstoffe in der Nahrung erhöht werden. Kürzlich konnten Wissenschaftler Trigonellin als bedeutendste Vorstufe zu NAD+ identifizieren. Der Stoff könnte dazu beitragen, die altersbedingten Veränderungen der Muskelgesundheit aufzuhalten.

Die Forscher analysierten den Trigonellinspiegel im Blut von Mäusen und Würmern und stellten fest, dass ein hoher Trigonellinspiegel positiv mit der Muskelkraft und -funktion verbunden war. Umgekehrt wurden niedrige Trigonellinwerte mit Sarkopenie in Verbindung gebracht. Sie veröffentlichten ihre Studie in der Fachzeitschrift „Nature Metabolism“.

Langlebig dank Trigonellin

Trigonellin wird natürlich im Körper produziert, ist aber auch in bestimmten Lebensmitteln enthalten. Es ist strukturell mit Vitamin B3 verwandt

„Wir haben herausgefunden, dass ältere Menschen mit einem niedrigen körpereigenen Trigonellinspiegel im Blut im Laufe des Alterns mehr Muskelmasse und Kraft verlieren“, sagte Katharina Fischer, Managerin für Forschung und Entwicklung und wissenschaftliche Kommunikation bei Nestle Research in der Schweiz, wo die Studie durchgeführt wurde, gegenüber Epoch Times. „Wir haben auch herausgefunden, dass Trigonellin ein Vorläufer von NAD+ ist“.

Die Verabreichung von Trigonellin förderte die Langlebigkeit der Versuchstiere, indem es die zelluläre Energieproduktion in den Mitochondrien aktivierte und die Muskelkraft und -funktion während des Alterns erhöhte, so Fischer.

Diese Ergebnisse eröffneten neue Möglichkeiten, die klinische Wirksamkeit eines erhöhten Trigonellin-Konsums über Lebensmittel oder Nahrungsergänzungsmittel zur Verbesserung der Muskelgesundheit zu testen, bemerkte sie.

Lebensmittel, die Trigonellin enthalten

Trigonellin ist eine Alkaloidverbindung, die in verschiedenen pflanzlichen Quellen vorkommt. Zudem wird etwa fünf Prozent des Niacins, das wir zu uns nehmen, in Trigonellin umgewandelt.

Kaffeebohnen

Trigonellin kommt in Kaffeebohnen häufiger vor als in allen anderen Nahrungsmitteln und trägt zur charakteristischen Bitterkeit des Kaffees bei. Während des Röstvorgangs wird Trigonellin jedoch teilweise in Nikotinsäure (Niacin oder Vitamin B3) umgewandelt, einem weiteren Nährstoff mit bedeutenden gesundheitlichen Vorteilen.

Bockshornkleesamen

Bockshornklee, eine Pflanze, die häufig in der indischen und nahöstlichen Küche verwendet wird, enthält etwa 35 Prozent Alkaloide, wobei Trigonellin der Hauptbestandteil der Samen ist.

Andere Lebensmittel

Trigonellin findet sich in auch weiteren Lebensmitteln, darunter Gerste, Melone, Mais, Zwiebeln, Erbsen, Sojabohnen und Tomaten. Auch Fisch, Muscheln und Krustentiere enthalten Trigonellin.

Niemals zu spät

Der Verlust von Muskelmasse ist ganz natürlich. Es sei jedoch nie zu spät dagegen vorzugehen, meinte Macie Smith, Sozialarbeiterin in der Gerontologie, gegenüber The Epoch Times:

„Sarkopenie kann durch eine Vielzahl von Faktoren verursacht werden, wie z. B. Immobilität, unzureichende Ernährung, Übergewicht und mangelnde körperliche Aktivität“, so Smith. „Da die ältere Bevölkerung dazu neigt, sich weniger zu bewegen, zeigt sich dies häufiger bei Personen über 65 Jahren, aber der Prozess kann bereits im Alter von 30-40 Jahren beginnen.“

Es ließe sich das Altern zwar nicht verhindern, der Verlust an Muskelmasse könne aber verringert werden. Dies könne durch angemessene Bewegung, eine ausgewogene, vollwertige Ernährung und die Behandlung von Grunderkrankungen erreicht werden.

„Es ist nie zu spät, Muskeln aufzubauen und zu stärken, um den Auswirkungen der Sarkopenie entgegenzuwirken“, sagte Smith. „Sie können jederzeit ein neues Trainingsprogramm entwickeln, das es Ihnen ermöglicht, aktiv zu werden und einen aktiven Lebensstil beizubehalten.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „Coffee Compound May Help Counteract Age-Related Muscle Loss“. (deutsche Bearbeitung jw)