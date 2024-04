Pianist Lang Lang mit Stern auf Walk of Fame geehrt

Der chinesische Pianist Lang Lang ist mit einem Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood geehrt worden. Bei der Zeremonie am Mittwoch (Ortszeit) spielte der 41-jährige Musiker auf einem Klavier, zudem hielt er eine Rede.

Lang Lang gehört zu den populärsten Pianisten der Gegenwart. Der in China geborene Künstler arbeitete mit vielen Orchestern und Dirigenten der Welt zusammen.

Viele Prominente etwa aus Musik, Film und Fernsehen sind mit einem Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood geehrt worden. Der Walk of Fame gehört zu den Attraktionen in dem Viertel und zieht zahlreiche Touristen an. (afp)