Kyle Biederman, Mitglied des texanischen Repräsentantenhaus setzt sich angesichts des zunehmenden Einflusses der KP Chinas in Amerika für die Unabhängigkeit des Bundesstaates Texas ein. Er hat eine Abspaltungsbewegung gegründet, um den Bundesstaat „vom Kommunismus zu befreien“.

Am Montag, 11. Januar, trat Biedermann im Fernsehsender „Newsmax“ auf. Der Repräsentant von Texas erzählte Moderator Chris Salcedo, dass texanische Abgeordnete Anrufe von Abgeordneten aus mehreren anderen Staaten erhalten hätten, die ihr Interesse bekundeten, sich der Abspaltungsbewegung anzuschließen.

Die Abgeordneten aus Texas sind der Ansicht, dass es für die US-Gerichte schwierig sein könnte, gegen die „Abspaltung“ des Bundesstaates vorzugehen, da der Kommunismus gegen die US-Verfassung verstößt.

Kyle Biedermann sagte, dass texanische Abgeordnete einen Gesetzesentwurf einbringen würden, der die Frage aufwirft, ob Texas ein unabhängiger Staat werden sollte. Wenn sich die Mehrheit der texanischen Bevölkerung für die Unabhängigkeit von Texas entscheide, würden der Gouverneur, der Sprecher des Repräsentantenhauses und die Mitglieder des Senats ein Komitee einrichten, das sich mit den Fragen befasst, die gelöst werden müssten, um einen unabhängigen Staat zu bilden.

Der Prozess würde rund zwei Jahre dauern, in denen die Bevölkerung von Texas Beschwerde einlegen kann, wenn sie nicht zufrieden ist. Das Komitee würde die Möglichkeit einer Abspaltung von den Vereinigten Staaten prüfen müssen.

Biedermanns Team: „Abspaltung ist sehr gut realisierbar“

Biedermanns Team führt seit vielen Jahren Studien in diesem Bereich durch und sagt, dass eine Abspaltung sehr gut realisierbar sei.

Laut Biedermann habe Texas gute Voraussetzungen für die Unabhängigkeit: Es habe nicht nur den einzigartigen Charakter, dass 95% des Landes in Privatbesitz sind, sondern es hat natürliche Ressourcen, ein eigenes Stromnetz, eine eigene Staatskasse. „Wir haben viele, viele Dinge, die andere Staaten nicht haben“, sagte Biedermann.

Texas wurde als Nation in die Vereinigten Staaten eingegliedert

Wir können auch einen Blick auf die Geschichte von Texas werfen und somit verstehen, dass es für Texas eine völlig natürliche Reaktion war, unter diesen Umständen um die Abspaltung von der Union zu bitten.

Texas ist insofern ein ungewöhnlicher Staat, als dass es der einzige Staat ist, der durch friedliche Verhandlungen in die Vereinigten Staaten als Nation eingegliedert wurde.

Anfang des 19. Jahrhunderts war Texas Teil von Mexiko. Es war eine wilde und unbewohnte Prärie. Um die Erschließung voranzutreiben, erließ die mexikanische Regierung das „Allgemeine Kolonisationsgesetz“ und den „Immigration Act“, der eine große Zahl amerikanischer Einwanderer anlockte, um sich dort niederzulassen.

Wenige Jahre später verbot die mexikanische Regierung die Ansiedlung von Ausländern in Mexiko, hob das Allgemeine Kolonisationsgesetz auf, machte Landbesitz nur noch für mexikanische Staatsbürger verfügbar, verschärfte die Vorschriften für einheimische Amerikaner und zwang sie, Spanisch zu lernen und den römischen Katholizismus zu praktizieren.

Im Jahr 1832 starteten die amerikanischen Einwanderer eine „Ungehorsamkeitsbewegung“ und kurz nach dem mexikanischen Dekret begann in Texas ein großer Protestmarsch, der jedoch von der mexikanischen Regierung gewaltsam unterdrückt wurde. Der Konflikt zwischen den beiden Seiten nahm jedoch mit der Unterdrückung der mexikanischen Armee nicht ab, sondern vertiefte sich im Laufe der Zeit.

Die Schlacht in Alamo im Jahr 1836

Im Jahr 1835 erklärte Texas unter der Führung von Sam Houston offiziell seine Unabhängigkeit von Mexiko und die in Texas stationierten mexikanischen Truppen wurden vertrieben. Die mexikanische Regierung schickte Truppen und die texanische Miliz erschien, um 1836 schwere Kämpfe bei Alamo zu beginnen – eine Schlacht, die einen halben Monat dauerte und mit der Niederlage der texanischen Miliz endete.

Die mexikanische Armee gewann die Schlacht in Texas knapp, aber gleichzeitig verlor die mexikanische Regierung Texas komplett. Anstatt den Texanern das Rückgrat zu brechen, stachelte die Schlacht von Alamo sie vollends zur Rebellion an.

Eine große Anzahl Texaner erhob ihre Gewehre, rief „Remember the Alamo“ und schloss sich, zusammen mit ihren ursprünglichen texanischen Regimenten, dem Krieg gegen Mexiko an. 1836 konnten die Texaner bei San Jacinto die mexikanische Armee mit einigen Siegen überwältigen und den obersten Militärbeamten Mexikos, Santa Anna, gefangen nehmen. Die mexikanische Regierung wurde gezwungen, einen Vertrag zu unterzeichnen, in dem sie formell auf ihre Intervention in Texas verzichtete.

Texas trat im Jahr 1870 vollständig in die Union ein

Seitdem hat Texas einen unabhängigen Status erlangt. Doch der damalige Präsident der Vereinigten Staaten, Andrew Jackson, gab dem Antrag von Texas auf Mitgliedschaft in die Vereinigten Staaten aus Angst vor einer europäischen Intervention und einem weiteren mexikanischen Angriff nicht statt.

Im Jahr 1837 wurde eine Resolution zur Anerkennung von Texas in den US-Senat eingebracht. Der damalige Präsident Van Buren lehnte den Antrag von Texas auf Eingliederung erneut ab. In den nächsten acht Jahren existierte Texas als unabhängiger Staat und wurde von Großbritannien, Frankreich, den Niederlanden und Belgien anerkannt.

Obwohl der „lone star state“ Texas 1845 schließlich den Vereinigten Staaten beitrat, erklärte Texas am 1. Februar 1861 seine Abspaltung von der Union. Nach neun Jahren Bürgerkrieg und Wiederaufbau trat Texas am 30. März 1870 wieder vollständig in die Union ein und ist bis heute ein Mitglied geblieben. In den letzten Jahren war die texanische Wirtschaft die zweitgrößte in den USA und steht hinter der Kaliforniens.

Texas ist zweitreichster Staat der USA

In den letzten Jahren, in denen in Kalifornien verschiedene Bereiche durch linke Kräfte infiltriert wurden, haben große Unternehmen Kalifornien verlassen und sind nach Texas gezogen, was Texas zum zweitreichsten Staat der USA nach Kalifornien gemacht hat.

