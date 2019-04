Die Reaktion auf „Unplanned“ ist ein Beispiel für den Kulturkrieg gegen Familien in den USA

Zum besseren Verständnis des Kommentars hat die deutsche Redaktion einige Hintergrundinformationen eingefügt, die zwar in den USA bekannt sind, in Deutschland jedoch weitgehend unbekannt.

„Unplanned“, ein Film, der die Pro-Life-Seite der Auseinandersetzungen um die Abtreibung zeigt und sich „Planned Parenthood“ vornimmt, schlägt hohe Wellen. Er brachte an seinem begrenzten Eröffnungstag 6,1 Millionen Dollar ein. Es ist jetzt geplant, ihn in weiteren Theatern im ganzen Land zu präsentieren.

Der Film basiert auf den Erinnerungen von Abby Johnson, die in einer Abtreibungsklinik arbeitete, sich aber gegen die Abtreibungsindustrie wandte und eine Pro-Leben-Aktivistin wurde, nachdem sie ein Baby im Kampf um sein Leben im Mutterleib gesehen hatte, als es von Ärzten getötet wurde. Er wurde von den Gründern der „God’s Not Dead“ Franchise produziert.

In den Besprechungen des Films geht es jedoch weniger um seinen Erfolg als vielmehr um sein Thema. Viele der alten Mainstream-Medien haben ihn angegriffen, weil er die heilige Kuh Planned Parenthood angegriffen hat. Fernsehsender weigerten sich, Werbezeit für den Film zu verkaufen. Twitter verbot zunächst das Konto des Films, hat es aber schließlich wiederhergestellt.

[Planned Parenthood ist ein Multimillionen Dollar Unternehmen, das sich weniger mit der Planung von Elternschaft, als vielmehr mit Abtreibung und der Vermarktung abgetriebener Föten befasst. Der in Deutschland öfter mal bemühte Vergleich mit Pro Familia ist unzutreffend. Wir werden in der deutschen Epoch Times demnächst einen Artikel veröffentlichen, der Planned Parenthood genauer beschreibt.]

Das macht den Kulturkrieg besonders deutlich, der in den Vereinigten Staaten mindestens seit den 1960er Jahren tobt. Die linken Einstellungen, die hauptsächlich von den Konzepten des Kommunismus zur Zerstörung von Familie, Tradition und Glauben gespeist werden, haben eine neue Art der Moral eingeführt: Es ist die Moral der Unmoral, und jeder, der sie in Frage stellt, gilt als unmoralisch.

Marx und Engels selbst schrieben im „Kommunistischen Manifest“, dass „die bürgerliche Familie unter ihrem System selbstverständlich verschwinden wird“; und erklärten klar ihr Ziel, dass „der Kommunismus die ewigen Wahrheiten abschafft, alle Religionen und alle Sitten abschafft“.

Und es war der marxistische Gelehrte Herbert Marcuse, der in seinem Essay „Repressive Toleranz“ die Idee einführte, dass sich diese neue, von den Kommunisten propagierte Art der falschen „Toleranz “ nur auf diejenigen erstrecken sollte, die mit ihren Zielen konform gehen. Alle anderen sollten mit der schwersten Intoleranz konfrontiert werden.

So haben wir die aktuelle Situation, in der dieselben Menschen, die die Begriffe „Wahl“ und „Toleranz“ predigen, diejenigen sind, die jeden zensieren und angreifen, der anders denkt.

Wie kann man von Frauen erwarten, dass sie eine so schwerwiegende Entscheidung treffen – mit solchen langfristigen emotionalen Folgen – ohne dass sie beide Seiten der Debatte hören dürfen?

Schließlich basiert die Idee der Demokratie auf der Fähigkeit jedes Einzelnen, fundierte Entscheidungen zu treffen. Wahrscheinlich war es deshalb, weswegen die Gründer der Vereinigten Staaten den Schutz der freien Meinungsäußerung zu ihrem ersten Verfassungszusatz in der Verfassung der Vereinigten Staaten machten.

Zensur wird natürlich nur dann als notwendig erachtet, wenn diejenigen, die das Bedürfnis haben zu zensieren, dies tun, weil sie ein Argument im ruhigen und rationalen Diskurs nicht widerlegen können.

In Wirklichkeit geht es bei der Debatte über Abtreibung nicht mehr nur um Abtreibung. Es ist jetzt eine Debatte über den Wert des menschlichen Lebens an sich.

In New York ist es inzwischen legal, ein Kind bis zur Geburt zu töten. Das sind voll entwickelte Säuglinge, voll geburtsfähig, voll überlebensfähig und voll schmerzempfindungsfähig.

Einige drängen sogar auf die Tötung von Säuglingen nach der Geburt. Der demokratische Gouverneur von Virginia, Ralph Northam, schlug kürzlich auf einem Video vor, dass, wenn eine Mutter entbunden hätte, das Baby betreut werden könne und „wiederbelebt werden könnte, wenn es das ist, was die Mutter und die Familie wollten“.

Zum besseren Verständnis hier das Video:

In der Debatte um Planned Parenthood geht es nun darum, ob eine Organisation, die auf Grundlage der Eugenik gegründet wurde (und zwar auf der Grundlage der Rassen-Eugenik), in der Lage sein sollte, die Bevölkerung eines Landes zu töten und gleichzeitig Gewinne zu erzielen. Doch wie der Film „Unplanned“ jetzt gezeigt hat, kann selbst die Infragestellung dieser Organisation dazu führen, dass man aus allen Richtungen angegriffen und zensiert wird.

[Es ist hierzulande fast unbekannt, dass es die Demokraten und ihre Geldgeber waren, die bis weit ins 20. Jahrhundert hinein, die Forschungen der Rassen-Eugenik förderten. Sie sollte beweisen, dass die „weiße Rasse“ allen anderen überlegen ist. Passend dazu waren es auch die Demokraten, die vor dem Bürgerkrieg geschlossen gegen die Abschaffung der Sklaverei stimmten. Auch die Durchsetzung gleicher Bürgerrechte für alle US-Bürger, ungeachtet ihrer ethnischen Herkunft, ist kein Verdienst der Demokraten.]

Etwas, das man im Hinterkopf behalten sollte, ist die Entwicklung der Kultur. Vor zwanzig Jahren behaupteten Abtreibungsbefürworter, dass alle Gerüchte, dass sie Spätabtreibungen oder „Teilgeburtenabtreibungen“ wollten, weit verbreitete Verschwörungstheorien seien. Jetzt ist nicht nur das geschehen, sondern die Befürworter predigen jetzt sogar die Tötung von Säuglingen nach der Geburt.

Aus der Sicht der zuvor diskutierten sozialistischen und kommunistischen Ziele ist dies lediglich die Dialektik in der Praxis – jener „langsame Marsch durch die Institutionen“, der ein freies Land schrittweise in einen Zustand des Kommunismus verwandeln will.

Die Richtung, in die sich diese Kultur bewegt, sollte die meisten Menschen besorgt machen. Und es ist nicht weit hergeholt. Im Rahmen der Ein-Kind-Politik der Kommunistischen Partei Chinas war die Abtreibung rechtlich legal, aber die Frauen hatten keine „Wahlfreiheit“. Sie konnten ihre Kinder einfach so abtreiben lassen, aber wenn sie ein zweites Kind bekamen, wurde ihnen dieses Kind oft nach der Geburt weggenommen und getötet.

Obwohl China seine Ein-Kind-Politik bis zu einem gewissen Grad zurückgefahren hat, sollte sie dennoch als Warnung dienen, was aus einer Gesellschaft werden kann, wenn das menschliche Leben nicht mehr als heilig angesehen wird – denn die Heiligkeit des Lebens ist das, worüber wirklich diskutiert wird.

Originalartikel: ‘Unplanned’ Reaction Shows the Culture War Against Families and ‘Choice’

