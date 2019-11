Über hundert Tote im Iran – Internet gesperrt – Maas: „Schweigen ist politisch“

„Nach über 100 Toten und 1000 Verhaftungen rufe ich die EU und UNO auf, die Menschenrechtsverstöße im Iran zu überwachen. Und ich rufe Twitter, Instagram und Facebook dazu auf, iranische Beamte zu sperren, bis für alle Iraner der Internetzugang wiederhergestellt ist“, schrieb die Aktivistin Masih Alinejad (»My Stealthy Freedom«) auf ›Twitter‹.

Laut Alinejad sei die Zahl der Todesopfer viel höher, als in den Medien gemeldet. „Dutzende sind getötet worden. Ich habe 20 Videos von Kopfschüssen oder Schüssen ins Herz erhalten und mit mehreren Familien gesprochen, die die Leichen ihrer Verwandten nicht ausgehändigt bekommen“, so Alinejad.

Alinejad sprach mit der Familie des 20-jährigen Mehdi Nekouee, Jurastudent an der Pardis Universität, der bei Demonstrationen in Shiraz getötet wurde. Seine Familie erhält keine Nachricht oder Zugang zu seiner Leiche. Laut Mehdis Onkel war sein Neffe einer der ersten, der niedergeschossen wurde. „Ich habe sie über Instagram erreicht. Er war noch am Leben, als sie ihn ins Krankenhaus gebracht haben. Fünf oder sechs Stunden haben wir das Beste gehofft. Dann wurde der Familie gesagt, dass es nicht mal eine Leiche gäbe. Eine Krankenschwester hat im Internet geschrieben, dass alle abgeholt wurden, auch die, die noch am Leben waren, und irgendwohin weggebracht. Wir haben jetzt keine Ahnung, wo er ist.“

„Er war ein stiller Junge. Er wollte nur Meinungsfreiheit, das ist alles. Er hat sich friedlich für seine Rechte eingesetzt. Er war nicht bewaffnet. Ich rufe alle Iraner dazu auf, weiter für ihre Freiheit zu kämpfen.“

„Wir sind entsetzt über die Berichte, dass im Iran Dutzende Demonstranten getötet wurden“, schrieb Amnesty International auf ›Twitter‹. „Seit Freitag sind Hunderte verletzt und über tausend verhaftet worden. Wir sind sehr besorgt, dass die Behörden das Internet blockiert haben, um eine Nachrichtensperre über ihr brutales Vorgehen zu verhängen. Wir untersuchen die Angelegenheit.“