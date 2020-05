Hongkongs Sicherheitsgesetz: KP erstickt jeden Freiheitsgeist im Keim – Bundesregierung muss Kotau vor China beenden

Der Journalist Marcel Grzanna analysiert in einem Beitrag für "ntv" das Vorgehen und Wesen der Kommunistischen Partei Chinas im Hongkong-Konflikt. Das Sicherheitsgesetz sei nur der Gipfel der Unterwanderung. China werde in seinem Machtstreben vor Europa nicht halt machen. Deutschland muss unbedingt den Kotau vor Peking beenden.

Mit dem jetzt vom Nationalen Volkskongress in Peking beschlossenen Sicherheitsgesetz für die Hongkonger Sonderverwaltungszone Chinas will die chinesische Regierung die ehemalige britischen Kolonie voll unter Kontrolle bekommen und sämtliche Freiheitsbestrebungen unterdrücken.

Für den Journalisten Marcel Grzanna handelt es sich bei Hongkong um eine Schlacht in einem Kampf der Systeme, den Autokratien auf der einen Seite und der freien Welt auf der anderen Seite.

In einer Analyse für „ntv“ bezeichnet er das neue Gesetz als „Höhepunkt einer systematischen Unterwanderung“. Gleichzeitig offenbare das rigorose Vorgehen der KP Chinas das Wesen und die Schwäche eines jeden autoritären Regimes.

Autokraten geht es um Macht

Laut Grzanna geht es den Machthabern in autoritären Systemen in Wahrheit einzig und allein darum, ihre eigenen Interessen durchzusetzen. Sie setzen alles daran, nach Außen eine schöne Fassade zu zeigen. Somit wird alles, was diese Fassade bröckeln lässt, gnadenlos und koste es, was es wolle, im Keim erstickt.

In Hongkong fordern die jungen Studenten ihre Rechte ein, die ihnen bis 2047 zugesichert wurden. Dies ist der kommunistischen Partei ein Dorn im Auge. Deshalb versucht „Peking – von Panik getrieben -, den Geist der Freiheit überall dort reflexartig zu verscheuchen, wo er übergreifen könnte auf die 1,4 Milliarden Menschen in der Volksrepublik“, so Grzanna.

„Für die Autokraten gibt es keine harmonische Integration in eine freiheitliche Weltordnung, weil dort die Gefahren lauern, die ihr Machtmonopol ins Wanken bringen“, sagt Grzanna weiter. Deshalb bleibe „der chinesischen Regierung nichts anderes übrig, als ihre Interessen auch künftig mit brachialer Entschlossenheit durchzusetzen, wenn es überleben will.“

KP Chinas verfolgt globale Strategie

Grzanna sieht Hongkong nur als einen Anfang eines strategischen Plans von Chinas Machthabern, die aggressiv versuchen, ihr territoriales Gebiet auszudehnen. Nach der Ausweitung ihres Einflusses in Afrika macht die KP mit dem Seidenstraße-Projekt auch nicht vor Europa Halt.

Er warnt, zwar werde in Europa nicht die Volksbefreiungsarmee vor der Tür stehen, aber China werde versuchen, die freiheitlich-liberalen Institutionen zu unterwandern, um seine eigenen Standards und Werte Europa aufzuzwingen.

Das werde zur Spaltung der Gesellschaft führen und die Grenzen der Wahrnehmung zwischen demokratischen und autoritären Systemen verwischen.

Bundesregierung muss Kotau vor China beenden

Wegweisend für Grzanna sind Äußerungen von Norbert Röttgen, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Deutschen Bundestag. Die Bundesregierung und EU müssten den Kotau vor China sofort beenden.

„Wenn China nur und im wesentlichen Schweigen erfährt, wenn es solche Unrechtsakte ankündigt und vollzieht, dann wird das auf das weitere chinesische Verhalten ermunternden Einfluss haben. Wir müssen den gegenteiligen Einfluss ausüben. Wir müssen Grenzen setzen“, zitiert er Röttgen.

„Wie wir uns in diesem Fall, Hongkong, verhalten, hat auch damit zu tun, wie wir uns im nächsten Fall verhalten. Es hat etwas damit zu tun, wie China uns wahrnimmt.“

Dieser Beitrag stellt ausschließlich die Meinung des Verfassers dar. Er muss nicht zwangsläufig die Sichtweise der Epoch Times Deutschland wiedergeben.

Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Die KP China präsentiert ihre ehrgeizigen Ambitionen unter der Tarnung eines „friedlichen Aufstieg“ Chinas. Dies macht es der internationalen Gemeinschaft schwer, ihre wahren Motive zu verstehen. Die KP China ist keine politische Partei oder Regierung im normalen Sinne. Sie repräsentiert nicht das chinesische Volk. Sie repräsentiert das kommunistische Gespenst. Sich mit der KP China zu identifizieren, bedeutet, sich mit dem Teufel zu identifizieren.

China und die Welt stehen an einem Scheideweg. Für das chinesische Volk kann von der Kommunistischen Partei Chinas, die unzählige Blutschulden hat, keine wirklichen Reformen erwartet werden. China wird nur dann besser dran sein, wenn es frei von der Kommunistischen Partei ist. Durch die Eliminierung der Kommunistischen Partei, die wie ein bösartiger Tumor ist, wird China gedeihen.

Die scheinbar unbezwingbare Sowjetunion löste sich über Nacht auf. Obwohl die KP China weltweit ihre Reißzähne zeigt, könnte ihre Auflösung genauso schnell erfolgen, sobald die Welt ihre böse Natur erkennt und die richtige Wahl trifft.

Im März 2018 dachte „The Economist“ in einem Artikel mit dem Titel „How the West Got China Wrong“ über die Politik nach, die die westlichen Länder gegenüber China verfolgt haben und dass sie wetteten, dass China in Richtung Demokratie und Marktwirtschaft gehen würde. „The Economist“ räumte ein, dass das Glücksspiel des Westens gescheitert ist, dass China unter der KP China keine Marktwirtschaft ist und auf seinem derzeitigen Kurs nie eine sein wird.

Hier weitere Informationen und Leseproben.

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ – Das Kapitel 16 beinhaltet das Thema „Öko“ und trägt den Titel: „Pseudoreligion Ökologismus – Der Kommunismus hinter dem Umweltschutz“.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6, Drei Bände 1-3: 978-3-9810462-6-7. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich in unserem neuen Online-Buch-Shop, bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3-Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher sind in unserem neuen Online-Buch-Shop oder direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]