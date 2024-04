Wir drehen uns selbst das Licht aus

Die Biden-Regierung hat in den letzten Wochen neue strenge Emissionsanforderungen für praktisch das gesamte amerikanische Verkehrssystem angekündigt.

Die Umweltschutzbehörde Environmental Protection Agency (EPA) wird bis zum Jahr 2035 vorschreiben, dass praktisch jedes in Amerika hergestellte und verkaufte Auto ein Elektrofahrzeug sein muss. Keine Benziner mehr. Die „New York Times“ erklärte komischerweise, dass Autofahrer sich keine Sorgen machen müssen, weil dies „kein Verbot von benzinbetriebenen Fahrzeugen ist“. Natürlich ist es das nicht.

Heute nutzen weniger als 2 Prozent der Autos das Stromnetz als Kraftstoff. Bald werden wir also eine 50-mal höhere Stromnachfrage durch Autos erleben.

Dann kündigte die EPA neue Vorschriften für die Umstellung von Zügen in Kalifornien auf Elektroantrieb an – obwohl der Verband der amerikanischen Eisenbahnen das Mandat für undurchführbar erklärt hat.

Doch halt. Die Klimawandel-Lobby hat gerade erst angefangen. Jetzt gibt es einen neuen Plan, der vorsieht, dass das Fernverkehrsgewerbe von Dieselkraftstoff auf batterieelektrischen Betrieb umstellt.

Ein technologischer und finanzieller Alptraum

Dies ist ein technologischer und finanzieller Alptraum für unser Transportgewerbe. Ein 10-Tonnen-Lastwagen soll mit einer Elektrobatterie Fracht quer durchs Land transportieren? Wirklich?

Flugzeuge wurden von der Klimalobby nicht dazu verpflichtet, keine fossilen Brennstoffe mehr zu verwenden. Aber bleiben Sie dran.

Selbst wenn die Technologie vorhanden wäre, um diese Anforderungen zu erfüllen, käme diese zusätzliche Belastung des Stromnetzes zu einem Zeitpunkt, an dem die Stromerzeugung bereits knapp ist.

Das „Wall Street Journal“ berichtet, dass sich der Strombedarf in den nächsten zehn Jahren aufgrund von künstlicher Intelligenz (KI) und anderen Technologien voraussichtlich verdoppeln wird. Denn sie verbrauchen ein Vielfaches mehr an Energie als das Internet.

Dies geschieht auch zu einer Zeit, in der die Linke darauf besteht, dass mehr als ein Dutzend Kohle- und Gaskraftwerke geschlossen werden sollen. Auch Atomkraftwerke werden weiterhin stillgelegt. Auf lokaler Ebene haben die Grünen zudem eine Bewegung ins Leben gerufen, um den Bau von Überlandleitungen und Pipelines zu verhindern.

Die unausweichliche Energie-Katastrophe

Was ist das wahrscheinliche Ergebnis einer stark wachsenden Stromnachfrage, während die Biden-Regierung gleichzeitig das Angebot reduziert? Eine Energie-Katastrophe. Die Preise könnten sich verdoppeln. In Kalifornien, das an der Spitze der „Go-green“-Bewegung steht, zahlen die Einwohner 29 Prozent höhere Stromrechnungen als im US-Durchschnitt.

Nach Angaben von „Payless Power“ steht Kalifornien außerdem landesweit an zweiter Stelle, was die Zahl der Stromausfälle anbelangt: 221 im Zeitraum 2019 bis 2023. In solchen Fällen sind Schulen, Krankenhäuser und Millionen von Haushalten ohne Strom.

Einige der ehrlicheren grünen Gruppen räumen ein, dass es infolge ihrer radikalen „Dekarbonisierungs“-Agenda zu einer Energieknappheit kommen wird. Ihre Lösung ist die Rationierung von Energie. Die Regierung wird Ihnen vorschreiben, wie viel Strom Sie verbrauchen dürfen und wann Sie ihn verbrauchen dürfen. Es gibt auch Bestrebungen, Energie zu sparen, indem man Klimaanlagen und „unwichtige“ Flugreisen abschafft – ebenso wie Gasherde und elektrische Rasenmäher.

Energie ist die wichtigste Ressource. Alles, was wir haben, ist das Ergebnis billiger und zuverlässiger Energie. Je mehr Energie ein Land verbraucht, desto reicher ist es. Wenn man den Fortschritt eines Landes stören will, muss man ihm die Energiequellen wegnehmen.

Das ist normalerweise eine Taktik, die Nationen gegen ihre Feinde anwenden, wenn sie sich im Krieg befinden. Wir schalten törichterweise und selbstzerstörerisch die Lichter bei uns selbst aus.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: “We Are Turning the Lights Off on Ourselves“ (deutsche Bearbeitung nh)

