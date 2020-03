Selbstversorgung aus dem Hausgarten – Was jetzt zu tun ist

Liebe Leser, als Gärtnermeister und begeisterter Selbstversorger möchte ich Ihnen gerne, im Angesicht der Corona-Pandemie, einfache Maßnahmen für eine machbare Selbstversorgung aufzeigen. Wenn Ihnen ein Garten oder etwas fruchtbares Land zur Verfügung steht, so sind, aus meiner Erfahrung, in den nächsten Tagen folgende Schritte notwendig:

Kartoffeln ab April – Zwiebeln und Spinat können sofort ins Beet

Des Hausgärtners „Brot“ ist die Kartoffel, ein Kohlehydratträger, der satt macht und uns gut versorgt. Je Familie würde ich Ihnen an Herz legen, sich ein Minimum von 10 Kilogramm Saatkartoffeln für den Anbau ab April zu besorgen. Gerne auch mehr. Man kann etwa mit dem 10-fachen Ertrag rechnen, also ergeben 10 Kilogramm gesteckte Kartoffeln nach drei Monaten gut 100 Kilogramm Ertrag. Der Anbau ist erst ab Mitte April sinnvoll, wegen der zu erwartenden Spätfröste Anfang Mai (Eisheilige). Mit schönem Kompost in den Boden gepflanzt, gelingt der Kartoffelanbau. Wenn Sie keinen Kompost zur Verfügung haben, so kaufen Sie sich bitte ein Säckchen Horndünger und/oder getrocknete Kuhmist-Pellets dazu.

Was jetzt schon im Freiland in den Boden gebracht werden kann, sind Steckzwiebeln und Spinat, denn beide sind frosthart und wertvolle, nahrhafte Lebensmittel. Sie enthalten Vitamin C und viele andere gute Nährstoffe. Mit einer Vliesabdeckung als Frostschutz verwendet, können auch schon Möhren, Radies, Rettiche gesät werden, also besorgen Sie sich Samen davon und ein Verfrühungsvlies.

In einer Anzuchtschale können geschützt im Haus am Fenstersims ab Mitte März alle Nachtschattengewächse ausgesät werden. Das heißt Tomaten, Paprika, Auberginen und Physalis können jetzt in die Erde. Ab Mitte April dann auch alle Gurken und Kürbisgewächse und andere Gemüse, auch hier natürlich die Samen besorgen. Für die Anzucht kaufe ich auch immer ein paar Säcke Anzuchterde, dann gelingt in der Regel die Anzucht auch recht sicher.

Foto: Michael Hackmayer Ab Mitte März können Nachtschattengewächse wie Tomaten, Paprika, Auberginen, Physalis ausgesät werden.

Wildkräuter und Wissen sammeln

Machen Sie sich auch über Wildkräuter schlau. Aktuell sammle ich in meinem Garten täglich leckere Taubnesselspitzen, Vogelmiere und Winterpostelein – das sind Vitaminbomben, die wir überall sammeln können. Auch die Brennnessel und der Löwenzahn sind schon in den Startlöchern. Unterschätzen Sie diese Pflanzen nicht, sie haben oft ein Vielfaches mehr an wertvollen Inhaltsstoffen, im Vergleich zu unserem Kulturgemüse aus dem Supermarkt.

Falls Sie noch gute Literatur als Anleitung benötigen, sind die aktuellen Gartenbücher von Wolf-Dieter Storl sehr zu empfehlen. Dann natürlich von John Seymour der Klassiker „Selbstversorgung aus dem Hausgarten“. Mit diesen Büchern sind Sie bestens versorgt.

Fangen Sie also jetzt damit an, Ihre Gartenflächen vorzubereiten, entfernen Sie die Unkräuter, bringen Sie etwas Kompost auf die Flächen aus. Frische Luft, Sonne und Bewegung stärken auch den Geist und das Immunsystem. Fortsetzung folgt.

