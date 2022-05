„Augmented Reality“: Smarte Kontaktlinse soll virtuelle und reale Welt verbinden

Es handelt sich noch um Prototypen, doch der Weg zur Marktreife wird bereits beschritten. Mojo Vision erklärt, was es mit „Augmented Reality“ auf sich hat.

Die Entwicklung der tragbaren Mini-Computer erreicht nach den Datenbrillen mit den smarten Kontaktlinsen neue Dimensionen. Obwohl Samsung bereits 2014 einen Patentantrag gestellt haben soll, ist unklar, ob der südkoreanische Konzern ein entsprechendes Produkt zur Serienreife entwickeln wird. Öffentlich wesentlich aktiver zeigt sich da das kalifornische Tech-Start-Up Mojo Vision aus Saratoga im Silicon Valley mit seiner Version einer smarten AR-Kontaktlinse (AR=Augmented Reality, vergrößerte Realität). Einer der Highlights gegenüber den teils recht klobigen Datenbrillen ist der bessere Tragekomfort der neuen „Mojo Lens“.

Im Gespräch mit dem Online-Mixed-Reality-Magazin „Mixed“ erklärte kürzlich der Chief Technology Officer und Mitbegründer von Mojo Vision, Mike Wiemer, die Wirkungsweise der aktuellen Prototyp-Linse, die demnach sowohl Text als auch Grafiken und Videos direkt auf die Retina projizieren könne – und das selbst bei geschlossenen Augen.

Das Herzstück der AR-Linse sei ein Micro-LED-Display mit einer Pixeldichte von 14K – laut Wiemer das kleinste Display mit der höchsten jemals verbauten Pixeldichte. Es sei speziell für diese Kontaktlinse entwickelt worden und habe Sandkorngröße. Laut CTO Mike Wiemer erfolge die Steuerung mittels Augenbewegungen und lasse sich so auch jederzeit deaktivieren. Integrierte Bewegungssensoren sollen das Bild stabilisieren, während Bildsensoren Helligkeit und Kontrast dem Umgebungslicht anpassen.

In einer Twitter-Meldung informiert Mojo Vision darüber, dass erstmals ein grundlegender Betriebssystemcode mit Komponenten für die Benutzererfahrung im Prototyp eingebaut worden sei. Benutzer könnten damit „schnell und diskret auf aktuelle Informationen zugreifen“, heißt es.

